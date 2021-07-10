«Зенит» интересуется защитником «Байера»

По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Зенит» и лондонский «Арсенал». Сообщается, что английский клуб готов заплатить за трансфер Та 20 млн евро.

В минувшем сезоне Та принял участие в 27 матчах чемпионата Германии и забил один гол. Немецкий защитник также провёл 13 встреч за национальную команду Германии. Ранее Та выступал за «Гамбург» и дюссельдорфскую «Фортуну».