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16:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий прокомментировал будущее Кварацхелии в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед стартом турнира Кубок Матч-Премьер высказался о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что на грузинского футболиста претендуют «Милан», «Ювентус», «Бавария» и другие европейские клубы.

— Покинет ли Хвича клуб? Будет ли он сегодня играть?

— Будет играть. Все, кто желает посмотреть сегодня на Квару, посмотрит. Что касается предложений, думаю, что вчера гендиректор клуба озвучил, что в клуб по нему предложений не поступало. Сезон он начнет в составе Рубина, — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

В сезоне-2020/21 20-летний Хвича Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

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