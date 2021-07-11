Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Томь
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Англия
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Все события
Фоторепортажи
21Англия впервые вышла в финал Евро
16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
15:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Турции сообщили, что «Фенербахче» предложил «Зениту» 4 миллиона евро за Дриусси

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в Турции, сообщает sozcu.com.tr.

Зенит
Фенербахче
Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 25-летним аргентинцем интересуется «Фенербахче». Турецкий клуб предложил «Зениту» за нападающего 4 миллиона евро.

Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. По данным портала Transfermarkt.com, покупка футболиста у «Ривер Плейт» обошлась российскому клубу в 15 миллионов евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2020/21 аргентинец провел 22 матча за «Зенит», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Нынешняя стоимость игрока оценивается в 7,5 миллиона евро.

Читайте также
 «То ли девочка, то ли...»: как спортсменки превращаются в спортсменов и наоборот
Жены русских обладателей Кубка Стэнли прекрасны. Чем они вдохновили хоккеистов
Состав Англии на полмиллиарда дороже Италии. Они – фавориты?
Конор обещал «убить» Порье, но сломал ногу и едва не был забит
Мечты сбываются. Месси и Аргентина выиграли Кубок Америки
«Жухалы не должны быть чемпионами». Губерниев – о финале Евро
Саутгейт: «Уэмбли» как Колизей. Нас либо поднимут, либо опустят
Джокович: Моя манера игры связана с Человеком-пауком
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь