Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Томь
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Англия
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Все события
Фоторепортажи
21Англия впервые вышла в финал Евро
16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» близок к покупке форварда «Альмерии», которого хотел «Спартак»

Нападающий испанской «Альмерии» Умар Садик дал согласие на переход в «Краснодар». Об этом сообщает Footmercato.

Краснодар
Спартак
Альмерия
Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальная страница футбольного клуба «Альмерия» в Instagram

По информации источника, «быки» предложили 24-летнему нигерийцу четырёхлетний контракт с годовой чистой зарплатой € 2 млн, включая бонусы. Между клубами ведутся переговоры. Ранее форвардом интересовался «Спартак».

СМИ ранее сообщали, что предложение о трансфере футболиста делал франкфуртский «Айнтрахт». Немецкий клуб предлагал € 18 млн. Красно-белые предлагали за Садика € 16 млн. Transfermarkt оценивает форварда в € 15 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Умар в минувшем сезоне забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи во второй испанской лиге, заняв третье место в гонке бомбардиров. Испанские СМИ также сообщали, что «Альмерия» оценивает своего форварда в € 30 млн, а его сумма отступных, прописанная в контракте, составляет € 60 млн.

Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Состав Англии на полмиллиарда дороже Италии. Они – фавориты?
Конор обещал «убить» Порье, но сломал ногу и едва не был забит
Мечты сбываются. Месси и Аргентина выиграли Кубок Америки
«Жухалы не должны быть чемпионами». Губерниев – о финале Евро
Саутгейт: «Уэмбли» как Колизей. Нас либо поднимут, либо опустят
Джокович: Моя манера игры связана с Человеком-пауком
«Зениту» предложили 4 млн евро за Дриусси. Его покупали за 15
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь