«Краснодар» близок к покупке форварда «Альмерии», которого хотел «Спартак»

СМИ ранее сообщали, что предложение о трансфере футболиста делал франкфуртский «Айнтрахт». Немецкий клуб предлагал € 18 млн. Красно-белые предлагали за Садика € 16 млн. Transfermarkt оценивает форварда в € 15 млн.

Умар в минувшем сезоне забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи во второй испанской лиге, заняв третье место в гонке бомбардиров. Испанские СМИ также сообщали, что «Альмерия» оценивает своего форварда в € 30 млн, а его сумма отступных, прописанная в контракте, составляет € 60 млн.