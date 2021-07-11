«Зенит» обыграл «Карлсруэ» в последнем товарищеском матче перед Cуперкубком России
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.
ТАСС. 11 июля. Петербургский «Зенит» со счетом 3:1 обыграл германский «Карлсруэ» в заключительном товарищеском матче перед стартом нового сезона. Встреча прошла в Австрии.
В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Сердар Азмун (13-я и 39-я минуты) и Даниил Кузнецов (80). У проигравших с пенальти отличился Жером Гондорф (53).
В двух предыдущих товарищеских матчах на сборе в Австрии «Зенит» сыграл вничью с германскими «Шальке» (0:0) и «Вердером» (2:2). Команда из
17 июля «Зенит» в матче за Суперкубок России в Калининграде сыграет с московским «Локомотивом». В первом туре чемпионата России «Зенит» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Матч пройдет 24 июля.
«Карслсруэ» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. В прошлом сезоне команда заняла шестое место.