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19:59 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Карлсруэ» в последнем товарищеском матче перед Cуперкубком России

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Instagram

ТАСС. 11 июля. Петербургский «Зенит» со счетом 3:1 обыграл германский «Карлсруэ» в заключительном товарищеском матче перед стартом нового сезона. Встреча прошла в Австрии.

В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Сердар Азмун (13-я и 39-я минуты) и Даниил Кузнецов (80). У проигравших с пенальти отличился Жером Гондорф (53).

Во время загрузки произошла ошибка.

В двух предыдущих товарищеских матчах на сборе в Австрии «Зенит» сыграл вничью с германскими «Шальке» (0:0) и «Вердером» (2:2). Команда из Санкт-Петербурга по итогам прошлого сезона в третий раз подряд заняла первое место в чемпионате России и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

17 июля «Зенит» в матче за Суперкубок России в Калининграде сыграет с московским «Локомотивом». В первом туре чемпионата России «Зенит» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Матч пройдет 24 июля.

«Карслсруэ» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. В прошлом сезоне команда заняла шестое место.

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