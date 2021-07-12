Российский футбольный союз расширил заявку клубов Премьер-лиги на новый сезон

ТАСС, 12 июля. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расширении заявки для клубов, выступающих в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), на сезон-2021/22 до 28 игроков. Об этом говорится в регламенте турнира, опубликованном на официальном сайте союза.

Изменения в регламенте РПЛ на сезон-2021/22 были утверждены бюро исполнительного комитета РФС. Заседание бюро состоялось 9 июля.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5c97a76c11517237605b" data-vnd="5c97a76c11517237605b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5c97a76c11517237605b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В девятом пункте 12-й статьи регламента РПЛ, посвященной заявке для участия в чемпионате и порядке ее оформления, отмечается, что для участия в турнире в предстоящем сезоне «клуб сможет единовременно зарегистрировать по форме “3А” не более 28 футболистов, в том числе не более 8 легионеров». Таким образом, число иностранных футболистов в заявках команд останется неизменным и будет соответствовать лимиту на легионеров, который вступил в силу в сезоне-2020/21. Отличие от предыдущей версии заявки заключается в увеличении числа российских игроков, которых клубы смогут заявлять для участия в чемпионате России, с 17 до 20 футболистов.

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При этом в заявках у команд премьер-лиги должно быть не менее шести доморощенных футболистов. В случае отсутствия в заявке клуба указанного обязательного количества доморощенных футболистов, квота заявляемых по списку «3А» футболистов соответственно уменьшается до 27−22 футболистов.