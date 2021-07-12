Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
11.07
Металлург Лп
Томь
32
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Все события
Фоторепортажи
21Англия впервые вышла в финал Евро
41Олимпийские объекты Токио-2020
14:47 (мск), источник: ТАСС

Российский футбольный союз расширил заявку клубов Премьер-лиги на новый сезон

В сезоне-2021/22 клубы смогут заявлять до 28 игроков.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 12 июля. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расширении заявки для клубов, выступающих в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), на сезон-2021/22 до 28 игроков. Об этом говорится в регламенте турнира, опубликованном на официальном сайте союза.

Изменения в регламенте РПЛ на сезон-2021/22 были утверждены бюро исполнительного комитета РФС. Заседание бюро состоялось 9 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

В девятом пункте 12-й статьи регламента РПЛ, посвященной заявке для участия в чемпионате и порядке ее оформления, отмечается, что для участия в турнире в предстоящем сезоне «клуб сможет единовременно зарегистрировать по форме “3А” не более 28 футболистов, в том числе не более 8 легионеров». Таким образом, число иностранных футболистов в заявках команд останется неизменным и будет соответствовать лимиту на легионеров, который вступил в силу в сезоне-2020/21. Отличие от предыдущей версии заявки заключается в увеличении числа российских игроков, которых клубы смогут заявлять для участия в чемпионате России, с 17 до 20 футболистов.

Читайте также
Летний состав: в Москве стартует предсезонный турнир

При этом в заявках у команд премьер-лиги должно быть не менее шести доморощенных футболистов. В случае отсутствия в заявке клуба указанного обязательного количества доморощенных футболистов, квота заявляемых по списку «3А» футболистов соответственно уменьшается до 27−22 футболистов.

Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля, в этот день в Ростове-на-Дону состоится матч «Ростов» — «Динамо» (начало — 19:00 мск). 24 июля в Химках, Москве и Казани пройдут встречи «Химки» — «Зенит» (17:30), «Локомотив» — «Арсенал» (20:00) и «Рубин» — «Спартак» (20:00) соответственно. На 25 июля запланированы игры в Самаре, Екатеринбурге и Москве — «Крылья Советов» — «Ахмат» (17:30), «Урал» — «Краснодар» (17:30), ЦСКА — «Уфа» (20:00). Первый тур завершится в Нижнем Новгороде 26 июля матчем между «Нижним Новгородом» и «Сочи» (19:00).

 Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы
Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
Манчини был помешан на том, чтобы выиграть Евро, и добился этого
«It’s coming to Rome!» Как Италия празднует победу на Евро-2020
Роберто Манчини: Мне жаль Англию, она провела чудесный турнир
Кьеллини 17 лет шел к трофею с Италией, терпел травмы — и не зря
Рой Кин: Опытные игроки, зачем вы пустили ребенка бить пенальти?
Сборная Италии прибыла в Рим с Кубком Анри Делоне
Леонардо Бонуччи признан лучшим игроком финала Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь