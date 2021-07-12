Российский футбольный союз расширил заявку клубов Премьер-лиги на новый сезон
В сезоне-2021/22 клубы смогут заявлять до 28 игроков.
В сезоне-2021/22 клубы смогут заявлять до 28 игроков.
ТАСС, 12 июля. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расширении заявки для клубов, выступающих в Тинькофф — Российской
Изменения в регламенте РПЛ на сезон-2021/22 были утверждены бюро исполнительного комитета РФС. Заседание бюро состоялось 9 июля.
В девятом пункте 12-й статьи регламента РПЛ, посвященной заявке для участия в чемпионате и порядке ее оформления, отмечается, что для участия в турнире в предстоящем сезоне «клуб сможет единовременно зарегистрировать по форме “3А” не более 28 футболистов, в том числе не более 8 легионеров». Таким образом, число иностранных футболистов в заявках команд останется неизменным и будет соответствовать лимиту на легионеров, который вступил в силу в сезоне-2020/21. Отличие от предыдущей версии заявки заключается в увеличении числа российских игроков, которых клубы смогут заявлять для участия в чемпионате России, с 17 до 20 футболистов.
При этом в заявках у команд
Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля, в этот день в