Малком взял себе 10-й номер в «Зените», Вендел — 8-й
Полузащитники «Зенита» Малком и Вендел сменили номера в преддверии нового сезона. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте РПЛ.
Полузащитники «Зенита» Малком и Вендел сменили номера в преддверии нового сезона. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте РПЛ.
Малком, у которого раньше был 8-й номер, забрал себе 10-й номер, принадлежащий Эмилиано Ригони. Вендел сменил свой 20-й номер на «восьмёрку».
Напомним, в сезоне-2020/2021
«Зенит» в седьмой раз в своей истории стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов клуб из