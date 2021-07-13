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08:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Италии сообщили, что Влашич согласился перейти в «Милан»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Милан», сообщает журналист Марко Рамиккья.

ЦСКА
Милан
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Источник: РИА "Новости"

По сведениям источника, 23-летний хорват дал согласие на переход в итальянский клуб. Основным препятствием сделки является ЦСКА, который хочет получить максимальную выгоду от продажи игрока. «Милан» предлагает за Влашича 25 млн евро.

Ранее появилась информация, что генеральный директор «Милана» Иван Газидис провел телефонный разговор с представителями ЦСКА по поводу возможного трансфера полузащитника.

В минувшем сезоне хавбек в общей сложности провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024 года. На Евро-2020 хорват принял участие в четырех матчах и стал автором одного гола.

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