В Италии сообщили, что Влашич согласился перейти в «Милан»

По сведениям источника, 23-летний хорват дал согласие на переход в итальянский клуб. Основным препятствием сделки является ЦСКА, который хочет получить максимальную выгоду от продажи игрока. «Милан» предлагает за Влашича 25 млн евро.

В минувшем сезоне хавбек в общей сложности провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024 года. На Евро-2020 хорват принял участие в четырех матчах и стал автором одного гола.