Суперреформа всего клубного футбола России: РПЛ в два этапа (топ-6 весной отделяется) с кучей топ-матчей, новая лига между ФНЛ и ПФЛ
Авторы — фирма, разработавшая новый формат ЛЧ.
Авторы — фирма, разработавшая новый формат ЛЧ.
После второго провального сезона в еврокубках и фиаско на Евро-2020 в российском футболе начинаются большие преобразования. По информации издания «Рейтинг Букмекеров» и журналиста Сергея Егорова, РФС уже приготовил большую реформу РПЛ.
Авторы реформы приводят такие причины для начала преобразований:
Швейцарская система — только для составления календаря: 16 клубов делятся на 4 группы, внутри группы каждый играет с каждым, а с клубами из трех других — только по одной игре. Календарь на 24 тура будет готов до старта сезона.
То есть сейчас у нас была бы первая корзина из «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Рубина» — первые 4 места РПЛ прошлого сезона. И у них будет по 2 матча между собой на первом этапе. С командами из других корзин — по одному.
А вот ожидаемый эффект от реформы:
Как следствие, вырастет и посещаемость матчей, и рост доходов топовых клубов на 33%, середняков — на 25%, аутсайдеров — на 8% (в сумме — с 80 до 102 млрд рублей).
ФНЛ переходит на гибридную систему между «осень-весна» и «весна-осень» — для синхронизации с РПЛ и ПФЛ. У ФНЛ будет два этапа: первый стартует в июле и идет до ноября — аутсайдеры вылетают в ПФЛ, второй — весной, в мае клубы выходят в РПЛ. Календарь, в котором летом будет проходить много матчей, — требование клубов.
20 клубов поделены на 2 группы: в верхней десятке (gold) — вылетевшие из РПЛ + лучшие в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в нижней (silver) — остальные клубы ФНЛ. После осеннего и весеннего этапов составы групп меняются: 4 худшие из gold уходят в silver, 4 лучшие из silver — в gold. На каждом этапе очки считаются с нуля.
Чемпион весеннего этапа в мае выходит в РПЛ. Второе место весны играет с чемпионом осени — победитель тоже в РПЛ, проигравший играет стык с 14-е местом РПЛ. Третье место весны играет со вторым местом осеннего этапа — победитель играет стык с 13-й командой РПЛ.
Вылет зеркален: аутсайдер осени падает в ПФЛ, остальные команды играют стыки за право остаться в ФНЛ.
По задумке, новая лига будет промежуточным этапом между ПФЛ и ФНЛ — там лучшие клубы нынешней ПФЛ будут готовиться к лицензированию в лигу выше и играть конкурентные матчи против таких же команд.
Там будет две группы по 16 команд. Соревнование пройдет по системе «весна-осень» — с повышением и понижением в классе в ноябре. Победители обеих групп выходят в ФНЛ, еще 2 команды участвуют в стыках в ФНЛ, команды с четвертого места бьются за право участвовать в стыках.
ПФЛ теперь станет четвертым дивизионом — полупрофессиональной лигой. Там останется 4 зоны по территориальному признаку — Юг, Запад, Центр и
В самой ПФЛ повышаются требования к клубам и возникает пространство для долгосрочной подготовки к повышению в классе.
Теперь РПЛ ориентируется на успешные европейские лиги второго эшелона. Поэтому для разработки реформ пригласили голландскую компанию Hypercube — признанного лидера в плане таких преобразований.
Hybercube — это
По плану новый формат РПЛ внедрят в сезоне-2022/23. Проект реформы официально опубликуют в ближайшие дни. Тогда для принятия реформ нужно будет только провести голосование лиг и исполкома РФС. Правда,