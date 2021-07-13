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16:15 (мск), источник: Sports.Ru

Суперреформа всего клубного футбола России: РПЛ в два этапа (топ-6 весной отделяется) с кучей топ-матчей, новая лига между ФНЛ и ПФЛ

Авторы — фирма, разработавшая новый формат ЛЧ.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

После второго провального сезона в еврокубках и фиаско на Евро-2020 в российском футболе начинаются большие преобразования. По информации издания «Рейтинг Букмекеров» и журналиста Сергея Егорова, РФС уже приготовил большую реформу РПЛ.

Авторы реформы приводят такие причины для начала преобразований:

  • В РПЛ не хватает высокорейтинговых матчей, что не позволяет расти контрактам;.
  • Много пустых игр, которые ничего не решают;.
  • Падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и, как следствие, меньше команд в еврокубках, меньше денег в индустрии.
Поэтому для всей пирамиды футбольных лиг придумали новый формат соревнования.

РПЛ: турнир по швейцарской системе

  • Остаются 16 клубов.
  • На первом этапе проходят 24 тура.
  • Календарь по швейцарской системе: 4 корзины по 4 клуба, внутри корзины каждый играет с каждым по 2 раза (наиболее напряженные матчи), из других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде.

Швейцарская система — только для составления календаря: 16 клубов делятся на 4 группы, внутри группы каждый играет с каждым, а с клубами из трех других — только по одной игре. Календарь на 24 тура будет готов до старта сезона.

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То есть сейчас у нас была бы первая корзина из «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Рубина» — первые 4 места РПЛ прошлого сезона. И у них будет по 2 матча между собой на первом этапе. С командами из других корзин — по одному.

  • После первого этапа очки делятся пополам — обостряется борьба.
  • Топ-6 весной отделяется: 10 туров (каждый с каждым дома и в гостях), 7−16 места проводят 9 туров.
  • Нижняя десятка предельно обострена: 2 последних места вылетают, еще 2 команды отправляются в стык с ФНЛ, верхние 2 места играют стык — победитель бьется с четвертым местом РПЛ за Лигу конференций.

А вот ожидаемый эффект от реформы:

  • Больше матчей, в среднем у каждой команды — 34 тура.
  • Больше 26 матчей между топовыми соперниками.
  • Практически полное избавление от ничего не значащих матчей — даже в нижней десятке пятое место до последнего может бороться за мечту о еврокубке.
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Как следствие, вырастет и посещаемость матчей, и рост доходов топовых клубов на 33%, середняков — на 25%, аутсайдеров — на 8% (в сумме — с 80 до 102 млрд рублей).

ФНЛ играет по гибридной системе: вылетают осенью, в РПЛ выходят весной

ФНЛ переходит на гибридную систему между «осень-весна» и «весна-осень» — для синхронизации с РПЛ и ПФЛ. У ФНЛ будет два этапа: первый стартует в июле и идет до ноября — аутсайдеры вылетают в ПФЛ, второй — весной, в мае клубы выходят в РПЛ. Календарь, в котором летом будет проходить много матчей, — требование клубов.

20 клубов поделены на 2 группы: в верхней десятке (gold) — вылетевшие из РПЛ + лучшие в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в нижней (silver) — остальные клубы ФНЛ. После осеннего и весеннего этапов составы групп меняются: 4 худшие из gold уходят в silver, 4 лучшие из silver — в gold. На каждом этапе очки считаются с нуля.

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Чемпион весеннего этапа в мае выходит в РПЛ. Второе место весны играет с чемпионом осени — победитель тоже в РПЛ, проигравший играет стык с 14-е местом РПЛ. Третье место весны играет со вторым местом осеннего этапа — победитель играет стык с 13-й командой РПЛ.

Вылет зеркален: аутсайдер осени падает в ПФЛ, остальные команды играют стыки за право остаться в ФНЛ.

Между ФНЛ и ПФЛ будет новая лига: до 32 клубов в 2 зонах

По задумке, новая лига будет промежуточным этапом между ПФЛ и ФНЛ — там лучшие клубы нынешней ПФЛ будут готовиться к лицензированию в лигу выше и играть конкурентные матчи против таких же команд.

Там будет две группы по 16 команд. Соревнование пройдет по системе «весна-осень» — с повышением и понижением в классе в ноябре. Победители обеих групп выходят в ФНЛ, еще 2 команды участвуют в стыках в ФНЛ, команды с четвертого места бьются за право участвовать в стыках.

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ПФЛ теперь станет четвертым дивизионом — полупрофессиональной лигой. Там останется 4 зоны по территориальному признаку — Юг, Запад, Центр и Урал-Поволжье. Участвовать будут 48−64 команды. И да, ПФЛ тоже будет играть по системе «весна-осень».

В самой ПФЛ повышаются требования к клубам и возникает пространство для долгосрочной подготовки к повышению в классе.

Авторы реформы — агентство, которое разработало новый формат ЛЧ

Теперь РПЛ ориентируется на успешные европейские лиги второго эшелона. Поэтому для разработки реформ пригласили голландскую компанию Hypercube — признанного лидера в плане таких преобразований.

Hybercube — это исследовательско-консалтинговая компания, которая оценивает все вокруг футбола (от влияния времени начала матча на рейтинги до финансового состояния регионов) и предлагает лигам новые форматы. Где-то — деление на группы во второй части сезона, где-то — даже группы + последующий плей-офф.

Самые известные проекты компании — Эредивизи, чемпионат Бельгии, австрийская Бундеслига, Суперлига Дании, новый формат Лиги чемпионов-2024.

По плану новый формат РПЛ внедрят в сезоне-2022/23. Проект реформы официально опубликуют в ближайшие дни. Тогда для принятия реформ нужно будет только провести голосование лиг и исполкома РФС. Правда, по-информации «Спорт-Экспресса», большинство клубов РПЛ против реформы.

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