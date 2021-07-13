Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
11.07
Металлург Лп
Томь
32
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Все события
Фоторепортажи
16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
19:22 (мск), источник: Газета.Ру

Большинство клубов РПЛ против реформ в российском футболе

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило против реформ, представленных Российским футбольным союзом (РФС), сообщает «Спорт-Экспресс».

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Суперреформа всего клубного футбола России: РПЛ в два этапа (топ-6 весной отделяется) с кучей топ-матчей, новая лига между ФНЛ и ПФЛ

Напомним, РФС предложил ввести систему, где лучшие шесть клубов чемпионата весной играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16 место проводят лишь один круг. Борьба в нижней части таблицы будет проходить так: два последних места вылетают, еще две команды играют стыковые матчи с клубами из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), две команды с верхних строчек играют с командой с 4-го места РПЛ стыковой матч за Лигу конференций.

Сообщается, окончательное решение будет принято на исполкоме РФС после того, как клубы придут к общему мнению на Общем собрании, только после этого окончательные решения будут приняты на Исполкоме РФС. Это должно произойти не раньше осени. При этом реализовать реформы можно будет только в том случае, если РФС не станет учитывать мнения клубов.

Ранее сообщалось, что причиной для старта реформ называется ухудшение положения клубов в таблице коэффициентов и, как следствие, сокращение числа мест в еврокубках и падение доходов в индустрии.

 «Начался сепсис»: подруга МакSим рассказала о ее состоянии
Зеленский пообещал подумать над ответом на статью Путина
Итоги Кубка Америки: Как изменился Месси, переживал ли Неймар
Дзюба и еще пять игроков, которые могут уйти вслед за Черчесовым
Российский футбол больше не будет прежним. РПЛ ждет суперреформа
РФС уличил арбитра в букмекерских ставках на 65 миллионов рублей
Дебютант РПЛ – без спонсора. Клубу не хватает денег на сезон
Появилось видео речи Манчини перед финалом Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь