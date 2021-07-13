Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
11.07
Металлург Лп
Томь
32
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Все события
Фоторепортажи
16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
19:29 (мск), источник: Матч ТВ

Азмун не перейдет из «Зенита» в другой российский клуб

Форвард «Зенита» Сердар Азмун заявил, что не собирается переходить в другой российский клуб.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Вероятность ухода этим летом? У меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нем. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чем я не думаю. Другой российский клуб? На сегодняшний день из «Зенита» — сто процентов нет. Не вижу смысла.

Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнерами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас точно не уйду в другой российский клуб, — сказал Азмун.

Иранец выступает в «Зените» с 2019 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Азмуном интересуются «Милан», «Рома» и «Севилья».

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Итоги Кубка Америки: Как изменился Месси, переживал ли Неймар
Дзюба и еще пять игроков, которые могут уйти вслед за Черчесовым
Российский футбол больше не будет прежним. РПЛ ждет суперреформа
РФС уличил арбитра в букмекерских ставках на 65 миллионов рублей
Дебютант РПЛ – без спонсора. Клубу не хватает денег на сезон
Появилось видео речи Манчини перед финалом Евро-2020
Большинство клубов РПЛ против реформ в российском футболе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь