Азмун не перейдет из «Зенита» в другой российский клуб

— Вероятность ухода этим летом? У меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нем. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чем я не думаю. Другой российский клуб? На сегодняшний день из «Зенита» — сто процентов нет. Не вижу смысла.