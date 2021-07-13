Азмун не перейдет из «Зенита» в другой российский клуб
Форвард «Зенита» Сердар Азмун заявил, что не собирается переходить в другой российский клуб.
Форвард «Зенита» Сердар Азмун заявил, что не собирается переходить в другой российский клуб.
— Вероятность ухода этим летом? У меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нем. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чем я не думаю. Другой российский клуб? На сегодняшний день из «Зенита» — сто процентов нет. Не вижу смысла.
Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнерами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас точно не уйду в другой российский клуб, — сказал Азмун.
Иранец выступает в «Зените» с 2019 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что Азмуном интересуются «Милан», «Рома» и «Севилья».