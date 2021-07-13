Президент «Ростова» о реформе: Не видим плюсов. Это может привести к снижению интереса к чемпионату в регионах
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мыслями относительно реформ российского футбола и проекта, подготовленного РФС.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мыслями относительно реформ российского футбола и проекта, подготовленного РФС.
— Как можете оценить стратегию развития футбола, которая была разослана клубам?
— Официально футбольный клуб «Ростов» стратегию развития футбола не получал, но мы ознакомились с ней в открытых источниках. Абсолютно никаких плюсов для РПЛ в этой реформе мы не видим.
Все ведущие чемпионаты Европы играют гладкий чемпионат, их команды хорошо выступают на международных и внутренних аренах — как на уровне сборных, так и на клубном уровне. Мы за действующую формулу чемпионата.
— Главный вопрос — уход футбола из регионов. По сути, будет создан чемпионат Москвы с добавлением «Зенита».
— Да, данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах.
— Система проведения чемпионата с
— Такая система возможна, но необходимо четко понимать ее целесообразность. Прежде чем лечить пациента, необходимо правильно поставить диагноз.
— Будете ли разговаривать с руководством РФС о том, что эту стратегию невозможно реализовать?
— Как только получим документы официально, мы их изучим и будем готовы принять решение, — сказал Арутюнянц.