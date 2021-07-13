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18:53 (мск), источник: Sports.Ru

Президент «Ростова» о реформе: Не видим плюсов. Это может привести к снижению интереса к чемпионату в регионах

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мыслями относительно реформ российского футбола и проекта, подготовленного РФС.

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Источник: РИА "Новости"

— Как можете оценить стратегию развития футбола, которая была разослана клубам?

— Официально футбольный клуб «Ростов» стратегию развития футбола не получал, но мы ознакомились с ней в открытых источниках. Абсолютно никаких плюсов для РПЛ в этой реформе мы не видим.

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Все ведущие чемпионаты Европы играют гладкий чемпионат, их команды хорошо выступают на международных и внутренних аренах — как на уровне сборных, так и на клубном уровне. Мы за действующую формулу чемпионата.

— Главный вопрос — уход футбола из регионов. По сути, будет создан чемпионат Москвы с добавлением «Зенита».

— Да, данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах.

— Система проведения чемпионата с каким-либо делением на группы невозможна в России: богатые будут чуть богаче, но бедным будет еще сложнее. Вы с этим согласны?

— Такая система возможна, но необходимо четко понимать ее целесообразность. Прежде чем лечить пациента, необходимо правильно поставить диагноз.

— Будете ли разговаривать с руководством РФС о том, что эту стратегию невозможно реализовать?

— Как только получим документы официально, мы их изучим и будем готовы принять решение, — сказал Арутюнянц.

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