Заявление РФС о реформах. Зачем менять форматы всех лиг? Что голландцы предлагают делать с лимитом?

Сегодня вы могли видеть новости о том, что РФС готовит масштабную реформу российского футбола.

Мы ничего не скрываем: в апреле мы подписали соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе. Именно она спроектировала успешные реформы в Эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии — и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов.

Начиная с апреля Hypercube при нашей поддержке проводит огромную исследовательскую работу, чтобы комплексно оценить клубный футбол России. Вопросов очень много. Как сделать наши лиги привлекательнее — для зрителя, телевидения, потенциальных спонсоров? Как сделать чемпионат интенсивнее? Как на нашем футболе сказывается лимит на легионеров — и есть ли альтернативные способы стимулировать развитие молодых игроков? Как на дистанции 10 лет проявила себя система «осень-весна» и нужны ли ей корректировки?

Hypercube проанализировал огромный массив данных (от выдержек из документации по лицензированию клубов за 5 лет до данных об экономическом состоянии регионов, где есть профессиональные клубы), провел более 70 онлайн консультаций с менеджерами клубов и лиг, с тренерами и даже журналистами. Также изучил мнение болельщиков (большую анкету заполнили более 5000 человек — у каждого в среднем на это ушло по 34 минуты).

Часто в таких ситуациях говорят, что как иностранец не может понять русскую душу, так он не поймет и наш футбол. Но особенность этого проекта — не в пустом копировании иностранного опыта, а в переносе проверенных методов бизнес-аналитики на наши реалии.

Hypercube узнал, чего хотят клубы и болельщики, на основе этих данных расставил приоритеты и именно исходя из них оценивал каждый потенциальный вариант реформ.

Оценка объективна. Используя исторические данные по ТВ-рейтингам, посещаемости и спонсорским договорам, алгоритм может смоделировать все аудиторные и экономические показатели при заданных изменениях: как изменится посещаемость, как поменяются цифры смотрения и так далее.

Теперь — о самом важном. Зачем нам вообще нужны реформы?

В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег.

В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее.

При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му опустится на 21-е место.

Падение в таблице коэффициентов УЕФА только кажется проблемой нескольких больших клубов. На самом деле оно влечет структурные сдвиги (меньше мест в еврокубках = меньше денег в индустрии = меньше развития всей системы) и сигнализирует о системных недостатках на всех уровнях.

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При разговоре о системных недостатках сразу вспоминают детско-юношеский футбол, но это отдельная большая тема, которой РФС очень активно занимается в последние пару лет. Во-первых, сейчас мы говорим о системе клубного футбола, где эффект нужен и достижим на дистанции пары лет (а результаты любой долгосрочной стратегии в сфере детского футбола ощущаются на дистанции от 10 лет). Во-вторых, сильный клуб = сильная академия. Укрепление лиг способно поменять мышление и общий ландшафт — как вы уже видели по кругу развития, при появлении дополнительных доходов формируется спрос на подготовку резерва, а значит, академии получают новые возможности.

Чего мы хотим от новой пирамиды?

Больше матчей, больше матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего — у каждой команды на любом отрезке сезона должна быть высокая мотивация. Такая реформа повышает интерес к матчам — особенно во второй части сезона.

Тут есть важный момент. Развитие спорта как бизнеса легко представить в форме такого круга.

Изменение одного элемента довольно быстро приводит к изменению всех остальных. Меняя формат и повышая привлекательность каждого матча, мы увеличиваем среднюю аудиторию. Это, в свою очередь, влечет рост выручки. А дополнительные доходы позволяют клубу инвестировать в дальнейшее развитие — и далее по кругу. Таким образом, поменяв такую базовую вещь, как формат, можно улучшить всю систему.

Запускать круг можно на любом этапе — и это открывает отличные возможности для России в 2021 году. Конечно, можно занять консервативную позицию и сказать, что нам не нужны реформы. Но в условиях, когда радикально меняются потребительские привычки и футбол все чаще становится фоновым зрелищем, мы должны адаптироваться и меняться. Это понимают и в УЕФА, который вместе с Hypercube реформировал Лигу чемпионов и Евро, это понимают и наши конкуренты в таблице коэффициентов УЕФА и даже в НБА, которая в этом сезоне ввела формат play-in — он позволял 9-й и 10-й командам регулярного чемпионата, если они отстали менее чем на четыре победы, разыграть с 7-й и 8-й последние места в плей-офф (при этом у 7-й и 8-й осталось преимущество: право на одно поражение, тогда как 9-я и 10-я должны были выиграть два матча). Это добавило интриги в финальной части сезона и подарило лиге дополнительные рейтинговые игры.

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Изменение формата — глобальный спортивный тренд, который мы игнорировать не можем. Если, конечно, хотим развиваться, а не стоять на месте.

Как мы уже отмечали, мы опрашивали болельщиков клубов из всех дивизионов. 70% ответили, что для них самое важное — повысить уровень команд и зрелищность всех матчей. 67% отметили, что для них ключевым требованием будет укрепление всей пирамиды футбола. 55% за то, чтобы матчей было больше.

Сейчас мы рассматриваем разные варианты, и окончательного решения нет.

Но давайте для примера посмотрим на вариант «Юпитер 16» в РПЛ. Все клубы будут биться за верхнюю шестерку, чтобы весной провести 10 матчей с топовыми соперниками, а если пробиться в топ-6 не выйдет — у них все равно останутся шансы попасть в еврокубки, заняв 7−8 места — победитель отдельного стыка сыграет с 4-м местом РПЛ. Таким образом, за несколько туров до конца второго этапа у 10-го места еще будут шансы побороться за еврокубки, а 11-му еще будет угрожать падение в зону стыковых матчей.

Похожая ситуация — в ФНЛ-1. В предлагаемом Hypercube варианте «Сатурн 20» команды делятся на 2 группы по 10 — и после каждого этапа (18 туров) по 4 команды могут подняться в высшую десятку или упасть в низшую. В верхней группе команды борются за выход в РПЛ, в нижней — за выживание. Серая зона, у которой нет мотивации, предельно сокращается.

Новая пирамида предполагает создание новой лиги. Сейчас структура лиг выглядит как 1−1−4 (один дивизион РПЛ — один дивизион ФНЛ-1 — четыре дивизиона ФНЛ-2), теперь же предлагается между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 ввести дополнительную лигу, где соберутся самые сильные команды ФНЛ-2. Эта идея связана со спецификой последней ступени нашего футбола: из-за отсутствия интриги для большинства участников многие матчи проходят без должного уровня сопротивления, что не позволяет лучшим командам подготавливаться к адекватному повышению в классе.

При этом на основе опроса клубов бывшей ПФЛ мы знаем, что большинство из них хотят возвращения системы «весна-осень», при которой они чаще играют летом и могут свободнее планировать бюджет в январе. Пирамида синхронизирует все лиги: РПЛ может играть с июля по май, ФНЛ — гибрид в два этапа, когда клубы вылетают в ноябре, а выходят в РПЛ в мае, третья-четвертая лиги — с марта по ноябрь (тем самым возвращаясь к системе «весна-осень»).

В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам — дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов. Рекомендация Hypercube — убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков.

Один из вариантов — введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет — в зависимости от количества игровых минут.

Повторяем: на данном этапе у нас нет никаких решений, мы просто изучаем проделанную работу и оцениваем, можем ли мы улучшить результаты. Мы открыты к любым конструктивным обсуждениям и реформам. У нас открылся Проектный офис, который будет заниматься изменением облика ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Мы будем делать только то, что пойдет на пользу всей пирамиде.