Переход Влашича в «Милан» оказался под угрозой срыва из-за финансовых запросов ЦСКА

По данным источника, армейцы запросили за игрока € 30 млн и сейчас переговоры зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за Влашича € 25 млн, а самому игроку предложить пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов. Итальянский клуб планирует предложить оформить переход Влашича на правах аренды с обязательным правом выкупа за вышеупомянутую цену, в случае если «россонери» вновь квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам будущего сезона.