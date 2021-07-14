Владимир Афанасьев: «Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит
Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев высказался о ситуации в футбольном клубе «Нижний Новгород».
Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев высказался о ситуации в футбольном клубе «Нижний Новгород».
«Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит, конечно. На первое время деньги есть, всё пока идёт в штатном режиме. Неразрешимых проблем нет, есть просто неправильный подход к решению этого вопроса. Думаю, что со временем всё наладится", — приводит слова Афанасьева «Р-спорт».
Ранее в СМИ появилась информация, что у футбольного клуба «Нижний Новгород» серьёзные финансовые проблемы. За 10 дней до старта нового сезона Российской
Напомним, по окончании прошлого сезона «Тамбов» был расформирован