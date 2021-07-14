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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Афанасьев: «Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит

Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев высказался о ситуации в футбольном клубе «Нижний Новгород».

Нижний Новгород
ТамбовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит, конечно. На первое время деньги есть, всё пока идёт в штатном режиме. Неразрешимых проблем нет, есть просто неправильный подход к решению этого вопроса. Думаю, что со временем всё наладится", — приводит слова Афанасьева «Р-спорт».

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Ранее в СМИ появилась информация, что у футбольного клуба «Нижний Новгород» серьёзные финансовые проблемы. За 10 дней до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги у клуба нет генерального спонсора. Из областного бюджета «Нижнему Новгороду» будет выделено чуть более 300 млн рублей, но этой суммы недостаточно для полноценного функционирования клуба. Клуб убеждён, что бюджет на один сезон при игре в РПЛ должен быть не менее 1 млрд рублей.

Напомним, по окончании прошлого сезона «Тамбов» был расформирован из-за отсутствия финансирования.

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