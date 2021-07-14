Heineken решил стать спонсором российского футбола

Пивоваренная компания Heineken намерена попробовать себя на российском рынке футбольном рынке, если закон о пиве будет принят. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также Heineken значится в проектном документе компании Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для РФС.
«Интерес у компании давно. В компании считают, что потенциал продажи пива на стадионах в России огромный. При этом Heineken не намерены монополизировать рынок и хотят быть в числе других, в частности, российских брендов, которые будут представлены болельщикам», — сказал источник, знакомый с ситуацией.
В документации Hypercube, которая имеется в распоряжении РБК, сказано, что первым шагом к повышению коммерциализации футбола может стать контракт с голландской пивоваренной компанией Heineken на 2 млрд рублей, который увеличит желание зрителей приходить на стадион.
Heineken — голландская пивоваренная компания, вторая крупнейшая в мире (после Anheuser-Busch InBev). Бренд глубоко погружен в футбольный бизнес. Так компания является официальным пивным партнером УЕФА. Контракт с организацией действует до 2024 года. О сумме сделки ничего не сообщалось.
Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах был введен в 2005 году. Однако на время проведения Евро-2020, чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций 2017 года закон не распространялся.
В декабре 2019 года законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах прошел первое чтение в Госдуме. Второе и третье чтение законопроекта неоднократно переносилось. До сих пор документ так и не был пока принят. Между тем, как отмечал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, прибыль от реализации пива на футбольных стадионах может составить от 1,5 млрд до 4 млрд руб. в год.