Ракицкий: Дзюба всегда у всех виновен. Забил — виноват, не забил — тоже плохой

«Дзюба всегда у всех виновен. Забил — виноват, не забил — тоже плохой. Что о таких критиках говорить? Люди, которые ни разу не бегали по кругу, не трогали мяч, будут рассказывать, как Артёму жить и бегать. И как Черчесову тренировать (разговор состоялся до увольнения главного тренера. — прим. “Чемпионата”). Эти же люди в глаза никогда ничего не скажут. Только напишут в соцсетях.



Артём сейчас в нормальном состоянии и настроении. Бегает получше некоторых молодых. Получится ли у него побить рекорд Кержакова по количеству голов за сборную? Конечно побьёт. При новом тренере, без тренера — побьет!», — заявил Ракицккий в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.