«Краснодар», «Рубин» и «Динамо» хотят подписать Дзагоева
Полузащитник Алан Дзагоев имеет на руках сразу несколько предложений от клубов Тинькофф РПЛ.
ЦСКА
Динамо
Краснодар
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Полузащитник Алан Дзагоев имеет на руках сразу несколько предложений от клубов Тинькофф РПЛ.
Как стало известно «Матч ТВ», 31-летнего футболиста готовы подписать «Краснодар», казанский «Рубин» и московское «Динамо».
ЦСКА также сделал конкурентоспособное предложение, армейцы заинтересованы в том, чтобы сохранить игрока у себя. Дзагоев пока приостановил все переговоры, так как на сборе получил небольшое повреждение.
В минувшем розыгрыше чемпионата России хавбек провел 15 матчей и забил два гола.