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12:30 (мск), источник: Матч ТВ

«Краснодар», «Рубин» и «Динамо» хотят подписать Дзагоева

Полузащитник Алан Дзагоев имеет на руках сразу несколько предложений от клубов Тинькофф РПЛ.

ЦСКА
Динамо
Краснодар
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Матч ТВ», 31-летнего футболиста готовы подписать «Краснодар», казанский «Рубин» и московское «Динамо».

ЦСКА также сделал конкурентоспособное предложение, армейцы заинтересованы в том, чтобы сохранить игрока у себя. Дзагоев пока приостановил все переговоры, так как на сборе получил небольшое повреждение.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем розыгрыше чемпионата России хавбек провел 15 матчей и забил два гола.

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