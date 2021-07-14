Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
11.07
Металлург Лп
Томь
32
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Все события
Фоторепортажи
16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
12:07 (мск), источник: Sport24

«Этот парень идиот, он сумасшедший». В Испании опубликовали запись слов президента «Реала» Переса о Роналду

Испанское издание El Confidencial опубликовало новые аудиозаписи с высказываниями президента «Реала» Флорентино Переса, где он оскорбляет Криштиану Роналду.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Перес жестко высказался о Роналду в октябре 2012 года. Предполагается, что гнев президента «Реала» вызвали слова Криштиану о том, что он несчастлив в мадридском клубе.

«Он сумасшедший. Этот парень идиот, больной. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он не делал бы всего того, что делает. Последняя глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости?» — говорит Перес на записи, также упоминая Жозе Моуринью и их агента Жорже Мендеша.

«Мендеш не управляет им. То же касается и Моуринью. Нулевой контроль. Даже для интервью. Это люди с ужасным эго, оба избалованные, они не видят реальности, потому что оба могли бы заработать намного больше денег, если бы вели себя по-другому. Эти двое ненормальные, потому что речь идет о больших деньгах в сфере прав на изображения. С таким лицом, с такой вызывающей манерой поведения они не нравятся никому. Это антиреклама!» — говорит Перес.

Ранее El Confidencial опубликовал высказывания Переса о легендах «Реала» Икере Касильясе и Рауле с аудиозаписи, попавшей в распоряжение издания.

Читайте также
 Бузову раскритиковали и высмеяли за пикантное фото, на котором видна грудь: «Зачем такое выставлять?! Оля, очнись!»
«Надеюсь, урода посадят пожизненно». Олимпийская чемпионка возмущена избиением женщины на глазах у ребенка в Кирове
Моуринью назвал лучшую сборную Евро. Это не Италия и не Англия
Известный бренд пива хочет стать титульным спонсором РПЛ
Кьеллини рассказал, что проклял Сака перед решающим пенальти
Министр спорта РФ: Тренера сборной назначим в ближайшее время
ЦСКА не хочет продавать Влашича в «Милан». Стороны зашли в тупик
Ракицкий: «Дзюба всегда виноват. Забил, не забил – неважно»
Фигуристка Медведева отказалась ехать на Олимпиаду в Токио
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь