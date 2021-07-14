«Этот парень идиот, он сумасшедший». В Испании опубликовали запись слов президента «Реала» Переса о Роналду

Перес жестко высказался о Роналду в октябре 2012 года. Предполагается, что гнев президента «Реала» вызвали слова Криштиану о том, что он несчастлив в мадридском клубе.

«Он сумасшедший. Этот парень идиот, больной. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он не делал бы всего того, что делает. Последняя глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости?» — говорит Перес на записи, также упоминая Жозе Моуринью и их агента Жорже Мендеша.

«Мендеш не управляет им. То же касается и Моуринью. Нулевой контроль. Даже для интервью. Это люди с ужасным эго, оба избалованные, они не видят реальности, потому что оба могли бы заработать намного больше денег, если бы вели себя по-другому. Эти двое ненормальные, потому что речь идет о больших деньгах в сфере прав на изображения. С таким лицом, с такой вызывающей манерой поведения они не нравятся никому. Это антиреклама!» — говорит Перес.