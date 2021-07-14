Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Амкар
Тюмень
11
Футбол. Кубок России
перерыв
Лада-Тольятти
Спартак Тй
04
Футбол. Кубок России
18:00
Знамя Труда
Пересвет
Футбол. Кубок России
18:00
Саранск
Зенит Пн
Футбол. Кубок России
19:00
Красава
Металлург В
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Все события
Фоторепортажи
21Англия впервые вышла в финал Евро
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
14:58 (мск), источник: Sport24

«Селтик» договорился о переходе игрока «Рубина» Старфельта

Защитник «Рубина» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Селтике».

Рубин
Селтик
Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Клубы договорились о переходе 26-летнего шведского игрока за 5 млн евро, сообщает Expressen. 500 тыс. евро получит предыдущий клуб Старфельта «Гетеборг».

«Селтик» согласовал со Старфельтом условия личного контракта. В ближайшее время футболист пройдет медобследование в Москве.

Старфельт играет в «Рубине» с июля 2019 года. В феврале 2021 года казанцы продлили контракт с защитником до 30 июня 2024 года. В прошлом сезоне Старфельт принял участие в 31 матче за «Рубин», забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Читайте также
 Русский хоккеист из НХЛ оценил пикантные фото Клавы Коки для Playboy
Бузову раскритиковали и высмеяли за пикантное фото, на котором видна грудь: «Зачем такое выставлять?! Оля, очнись!»
Моуринью назвал лучшую сборную Евро. Это не Италия и не Англия
Российский футбол хотят переформатировать. Есть четыре варианта
Месси договорился с «Барселоной» о новом пятилетнем контракте
У Дзагоева на руках четыре предложения от клубов РПЛ
Известный бренд пива хочет стать титульным спонсором РПЛ
«Челси» предложил 100 млн евро за ведущего игрока сборной Италии
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь