«Селтик» договорился о переходе игрока «Рубина» Старфельта

«Селтик» согласовал со Старфельтом условия личного контракта. В ближайшее время футболист пройдет медобследование в Москве.

Старфельт играет в «Рубине» с июля 2019 года. В феврале 2021 года казанцы продлили контракт с защитником до 30 июня 2024 года. В прошлом сезоне Старфельт принял участие в 31 матче за «Рубин», забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.