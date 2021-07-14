«Селтик» договорился о переходе игрока «Рубина» Старфельта
Защитник «Рубина» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Селтике».
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Защитник «Рубина» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Селтике».
Клубы договорились о переходе 26-летнего шведского игрока за 5 млн евро, сообщает Expressen. 500 тыс. евро получит предыдущий клуб Старфельта «Гетеборг».
«Селтик» согласовал со Старфельтом условия личного контракта. В ближайшее время футболист пройдет медобследование в Москве.
Старфельт играет в «Рубине» с июля 2019 года. В феврале 2021 года казанцы продлили контракт с защитником до 30 июня 2024 года. В прошлом сезоне Старфельт принял участие в 31 матче за «Рубин», забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.