ЦСКА готов летом расстаться с Бийолом, Бистровичем и Гогуа

Армейцы готовы отпустить Яку Бийола, Кристиана Бистровича и Седрика Гогуа. У всех троих есть неплохие предложения, которые устраивают московский клуб.

Отметим, что есть вероятность, что Бийол все же останется в ЦСКА, но сменит свою позицию на поле. Тренерский штаб наигрывает словенца в центре обороны.