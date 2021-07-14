ЦСКА готов летом расстаться с Бийолом, Бистровичем и Гогуа
По информации «Матч ТВ», ЦСКА планирует летом расстаться сразу с несколькими своими легионерами.
ЦСКА
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По информации «Матч ТВ», ЦСКА планирует летом расстаться сразу с несколькими своими легионерами.
Армейцы готовы отпустить Яку Бийола, Кристиана Бистровича и Седрика Гогуа. У всех троих есть неплохие предложения, которые устраивают московский клуб.
Отметим, что есть вероятность, что Бийол все же останется в ЦСКА, но сменит свою позицию на поле. Тренерский штаб наигрывает словенца в центре обороны.
Бистрович на правах аренды в минувшем сезоне выступал за турецкий клуб «Касымпаша», где провел 20 матчей. Бийол уезжал в «Ганновер», отыграв во второй Бундеслиге 30 игр. Гогуа был в волгоградском «Роторе», защитник выходил на поле в 22 встречах.