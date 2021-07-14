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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший полузащитник ЦСКА Вернблум объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум завершил карьеру, сообщается на сайте шведского футбольного клуба «Гетеборг».

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Источник: РИА "Новости"

Вернблум перешел в «Гетеборг» в августе 2020 года из греческого ПАОКа. Отмечается, что 35-летнему шведу летом предстоит операция на колене и долгая реабилитация.

«Хотелось бы поиграть, но тело не очень-то хочет. Это грустно. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам организма. Я верю в команду и знаю, что у нее все будет хорошо», — сказал Вернблум.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе ЦСКА Вернблум выступал с 2012 по 2018 год, стал с армейцами трехкратным чемпионом России. Затем швед перешел в ПАОК, где практически не играл из-за тяжелой травмы. За «Гетеборг» Вернблум ранее выступал с 2005 по 2009 год, стал чемпионом страны.

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