Бывший полузащитник ЦСКА Вернблум объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум завершил карьеру, сообщается на сайте шведского футбольного клуба «Гетеборг».
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум завершил карьеру, сообщается на сайте шведского футбольного клуба «Гетеборг».
Вернблум перешел в «Гетеборг» в августе 2020 года из греческого ПАОКа. Отмечается, что 35-летнему шведу летом предстоит операция на колене и долгая реабилитация.
«Хотелось бы поиграть, но тело не
В составе ЦСКА Вернблум выступал с 2012 по 2018 год, стал с армейцами трехкратным чемпионом России. Затем швед перешел в ПАОК, где практически не играл