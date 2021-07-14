В «Нижнем Новгороде» увеличится бюджетное финансирование

— Из бюджета Нижегородской области в 2021 году было выделено на эти цели 301 млн рублей. В настоящее время рассматривается ряд спонсоров, как генеральный, титульный, так и другие. Названия компаний будут озвучены после официального подписания договоров.

ФК «Нижний Новгород» вышел в российскую премьер-лигу, соответственно его финансирование будет увеличено по сравнению с прошлым сезоном, когда команда играла в ФНЛ. Размер субсидии со стороны правительства области будет обсуждаться.