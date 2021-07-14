В «Нижнем Новгороде» увеличится бюджетное финансирование
Власти Нижегородской области увеличат бюджетное финансирование «Нижнего Новгорода» после выхода команды в Тинькофф РПЛ.
Власти Нижегородской области увеличат бюджетное финансирование «Нижнего Новгорода» после выхода команды в Тинькофф РПЛ.
— Из бюджета Нижегородской области в 2021 году было выделено на эти цели 301 млн рублей. В настоящее время рассматривается ряд спонсоров, как генеральный, титульный, так и другие. Названия компаний будут озвучены после официального подписания договоров.
ФК «Нижний Новгород» вышел в российскую
Первоочередная задача клуба — это победы, хорошая игра и привлечение жителей региона к большому спорту как в качестве зрителей, так и в качестве спортивного резерва. Для этого в регионе сейчас делается всё возможное, — говорится в