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17:36 (мск), источник: Матч ТВ

В «Нижнем Новгороде» увеличится бюджетное финансирование

Власти Нижегородской области увеличат бюджетное финансирование «Нижнего Новгорода» после выхода команды в Тинькофф РПЛ.

Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Из бюджета Нижегородской области в 2021 году было выделено на эти цели 301 млн рублей. В настоящее время рассматривается ряд спонсоров, как генеральный, титульный, так и другие. Названия компаний будут озвучены после официального подписания договоров.

ФК «Нижний Новгород» вышел в российскую премьер-лигу, соответственно его финансирование будет увеличено по сравнению с прошлым сезоном, когда команда играла в ФНЛ. Размер субсидии со стороны правительства области будет обсуждаться.

Первоочередная задача клуба — это победы, хорошая игра и привлечение жителей региона к большому спорту как в качестве зрителей, так и в качестве спортивного резерва. Для этого в регионе сейчас делается всё возможное, — говорится в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. В прошлом сезоне «Нижний Новгород» занял 3-е место в Олимп-ФНЛ, но вышел в РПЛ напрямую.

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