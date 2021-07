Российский футбол хотят переформатировать. Есть четыре варианта

Какие варианты для изменений?

«Марс 16»

2) 1−4-е места играют шесть матчей, после чего определяется: 1-е место — прямая путёвка в ЛЧ, 2-е — квалификация ЛЧ, 3-е ­- квалификация Лиги конференций. 5−12-е места делятся на пары: К12 vs. К5, К9 vs. К8, К10 vs. К7, К11 vs. К6. Потом победители играют между собой W (К9 vs. К8) vs. W (К12 vs. К5) и W (К11 vs. К6) vs. W (К10 vs. К7), после чего проводится условный «финал» — за место в Лиге конференций УЕФА. Команды, которые заняли 13−16-е места, играют шесть матчей за право остаться в РПЛ.