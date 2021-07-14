Влашичу давно пора в Европу. Но соглашаться на условия «Милана» — бред
Что надо знать о главной трансферной саге лета в российском футболе.
Что надо знать о главной трансферной саге лета в российском футболе.
Что не должно удивлять отечественных болельщиков. Да, итальянский гранд более чем заинтересован лидером
Позиция ЦСКА правильная. Никола Влашич — главная звезда
В 2018 году ЦСКА покинул ряд лидеров: Понтус Вернблум, братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Александр Головин — команду ждала большая перестройка. Одним из новичков в тот период и стал Влашич, которому отказывались давать шанс в «Эвертоне». Звезды сложились: армейцы получили лучшего игрока РПЛ последних трех сезонов, разрывающего оппонентов
И пускай прошлый сезон был для хорвата таким же неудачным, как и для всего ЦСКА (34 матча / 12 голов и 6 ассистов / катастрофическое шестое место в чемпионате России), очевидно, что интерес к Николе меньше не станет.
ЦСКА лег костьми, но предотвратил уход Влашича в «Зенит». В случае же с Европой остановить хорватскую звезду будет практически невозможно.
Принципиальность сторон и/или желание ЦСКА выжать максимум из ухода Влашича. Вспоминается несостоявшийся трансфер Федора Чалова в «Кристалл Пэлас»: летом 2019 года лучший бомбардир чемпионата России (15 мячей) уже грезил об отлете в Англию. Однако, как писала зарубежная пресса, сторона армейцев не планировала расставаться с форвардом и раз за разом повышала ценник (сначала до 20, потом до 25 миллионов).
Сделка в итоге сорвалась. Чалов остался в ЦСКА, превратившись из ведущего бомбардира лиги в игрока запаса. За это время стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, опустилась до 10 миллионов.
Помните Кейсуке Хонду, автора красивейшего гола в ворота «Севильи», подарившего ЦСКА исторический выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2010 году? Так вот, именно японца называют самым нелюбимым игроком Евгения Гинера. Причина — обман президента
Так ЦСКА недосчитался 20 миллионов.