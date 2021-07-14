Влашичу давно пора в Европу. Но соглашаться на условия «Милана» — бред

Переговоры ЦСКА с «Миланом» застопорились

Что не должно удивлять отечественных болельщиков. Да, итальянский гранд более чем заинтересован лидером красно-синих, однако предложение итальянцев абсолютно не удовлетворяет ЦСКА.

Что предлагает «Милан» : по информации инсайдера Николы Скиры, «россонери» готовы выложить пять миллионов евро за аренду с возможностью выкупа за 20 миллионов. Правда, красно-черные настаивают, что выкуп не будет обязательным.

: по информации инсайдера Николы Скиры, «россонери» готовы выложить пять миллионов евро за аренду с возможностью выкупа за 20 миллионов. Правда, настаивают, что выкуп не будет обязательным. Чего хотят армейцы: 35 миллионов евро за полноценный трансфер и никаких арендных соглашений.

Позиция ЦСКА правильная. Никола Влашич — главная звезда красно-синих, провел неплохой ЕВРО-2020 (четыре матча, один гол) и уже два года притягивает взгляды многих топ-клубов Европы. Вот почему 23-летний хорват, чей контракт с ЦСКА действует до лета 2024-го, должен не просто отбить затраты (15,7 миллиона евро после года аренды + около 4,5 миллионов на зарплату), но еще и принести армейцам достойную прибыль. К тому же, уход Николы приведет к серьезной бреши в центре поля. Деньги за трансфер как раз и пошли бы на поиск замены полузащитнику.

Уход реален как никогда

В 2018 году ЦСКА покинул ряд лидеров: Понтус Вернблум, братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Александр Головин — команду ждала большая перестройка. Одним из новичков в тот период и стал Влашич, которому отказывались давать шанс в «Эвертоне». Звезды сложились: армейцы получили лучшего игрока РПЛ последних трех сезонов, разрывающего оппонентов направо-налево, а Влашич — трамплин в европейскую элиту. Статистика говорит сама за себя: за 103 матча в футболке москвичей Никола забил 33 мяча и отдал 20 голевых передач.

И пускай прошлый сезон был для хорвата таким же неудачным, как и для всего ЦСКА (34 матча / 12 голов и 6 ассистов / катастрофическое шестое место в чемпионате России), очевидно, что интерес к Николе меньше не станет.

«Россия и Москва прекрасны, как страна и мегаполис, однако есть лиги и клубы получше, — сказал отец футболиста Йошко Влашич в разговоре с Slobodna Dalmacija. — И было бы неплохо перебраться поближе к дому. Никола много сделал для ЦСКА, многого добился для себя индивидуально, вот только команда не всегда могла соответствовать его уровню. Ему нужен новый вызов».

ЦСКА лег костьми, но предотвратил уход Влашича в «Зенит». В случае же с Европой остановить хорватскую звезду будет практически невозможно.

Что может помешать

Принципиальность сторон и/или желание ЦСКА выжать максимум из ухода Влашича. Вспоминается несостоявшийся трансфер Федора Чалова в «Кристалл Пэлас»: летом 2019 года лучший бомбардир чемпионата России (15 мячей) уже грезил об отлете в Англию. Однако, как писала зарубежная пресса, сторона армейцев не планировала расставаться с форвардом и раз за разом повышала ценник (сначала до 20, потом до 25 миллионов).

Сделка в итоге сорвалась. Чалов остался в ЦСКА, превратившись из ведущего бомбардира лиги в игрока запаса. За это время стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, опустилась до 10 миллионов.

Грустный опыт сотрудничества с «Миланом»

Помните Кейсуке Хонду, автора красивейшего гола в ворота «Севильи», подарившего ЦСКА исторический выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2010 году? Так вот, именно японца называют самым нелюбимым игроком Евгения Гинера. Причина — обман президента красно-синих, после которого функционер даже не подаст игроку руки. Находясь на пике в сезоне-2013/14, Хонда неожиданно не стал продлевать контракт с армейцами и, проведя невразумительные четыре последних месяца в Москве, бесплатно ушел в «Милан».

Так ЦСКА недосчитался 20 миллионов.