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18:13 (мск), источник: Sports.Ru

Березуцкий о контракте Дзагоева: Переговоры идут, я тоже жду. Все должно быть нормально

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о будущем полузащитника Алана Дзагоева.

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Источник: РИА "Новости"

— У Алана Дзагоева в прошлой игре воспалился ахилл, а теперь икра. С ним все хорошо. Икра заболела после тренировки. С ним ничего страшного, он готов. Максимум два дня паузы, и 16-го числа вместе с командой он начинает работать.

— Очень много вопросов по контракту Алана. Он начнет сезон с командой?

— Я не знаю, он ведет переговоры с клубом, я тоже жду. Договориться — это в первую очередь задача клуба и Алана. Насколько я знаю, все должно быть нормально.

— Это хорошая новость.

— Нет, это не законченная новость. Все зависит от руководства клуба и от Алана, этого может и не произойти, но, на мой взгляд, все должно быть хорошо, — сказал Березуцкий.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Срок его контракта с клубом истек в июне, однако россиянин проходит сборы вместе с армейцами.

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