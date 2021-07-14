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19:34 (мск), источник: Матч ТВ

Интервью с Венделом, который в один год стал чемпионом России и Португалии: об интересе ЦСКА, адаптации в «Зените» и своих усах

Корреспондент «Матч ТВ» встретился с бразильским полузащитником «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

Осенью прошлого года Вендел казался не слишком жизнерадостным человеком. Однако чем дольше он находился в команде, тем больше менялся. Что на поле, что за его пределами. Во время интервью на сборе в Австрии раскрепостился окончательно и предстал открытым и остроумным молодым человеком. По ходу нашего разговора он рассказал:

  • Как стал встречаться с девушкой, с которой до этого жил на одной улице
  • Мог ли в свое время оказаться в ЦСКА
  • Почему может получить легкую взбучку от Дугласа Сантоса
  • Как переживал зиму в Петербурге
  • Готов ли спорить на усы и бороду

«В фавелах нужно иметь быстрые ноги — приходилось с детства быть активным»

— Вы родились в местечке Дуки-де-Кашиас. Что нужно знать об этом городе?

— По сути, это уже часть Рио-де-Жанейро. Там и сейчас живет вся моя семья, друзья. Я очень ценю это место. Это небольшой городок, но еще ни разу мне не захотелось уехать оттуда навсегда. По мне, он очень хорош для жизни. И меня там все знают (улыбается).

— Фавелы в нем тоже есть?

— Рядом. Не сказал бы, что в моем детстве это было совсем уж безопасное соседство. Но с возрастом узнаешь больше и понимаешь, где все хорошо, а где лучше не находиться. Так что дома чувствую себя спокойно.

— Когда рядом небезопасный район, хорошо иметь быстрые ноги?

— Конечно! Поэтому до сих пор быстро бегаю (смеется). В детстве всегда приходилось быть активным.

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— Когда в вашей жизни появился футбол?

— Мама говорит, что уже в три года я пинал все, что видел перед собой. Да и жили мы в таком месте, где все играют в футбол. Но в школу при профессиональном клубе попал уже достаточно поздно — только в 17 лет. Это был «Флуминенсе». С ним и заключил первый контракт. До этого играл в любителях.

— До «Флуминенсе» в вашей карьере значится клуб «Тигрес ду Бразил».

— Это любительская команда, которая играет в чемпионате города. Лет в 15−16 меня заметили, поехал в Португалию на просмотр. Не подошел, вернулся как раз в «Тигрис ду Бразил». Это, скорее, была работа агентов.

— В Южной Америке агенты часто появляются у мальчишек уже лет в 12−13. А у вас?

— В 16−17. Раньше никто на меня такого пристального внимания не обращал.

— Того человека, который все же обратил, помните?

— Да, но лучше я не буду его фамилию называть, не хочется вспоминать этого человека. Слишком много потом было моментов, после которых перестал ему доверять.

— Позже именно из-за него у вас не срослось с «Бенфикой»?

— Это был другой человек. Тогда я подошел «Бенфике» и все уже было согласовано, но этот агент запросил большую сумму, и пришлось вернуться домой.

— Чем занимаются ваши родители?

— Отец ушел от нас, когда мне было 3 года. С тех пор жил только с мамой, бабушкой и дедушкой. При этом нам все время помогали тетя с дядей. Очень им за это благодарен.

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— Вам приходилось подрабатывать, чтобы помогать маме?

— Нет. Мама работала, делала все, чтобы я занимался футболом. А играл я всегда и везде. На улице, бывало, босиком в 40-градусную жару бегал. Потом, когда стал профессиональным игроком, конечно, стал ей помогать. Бабушка и дедушка тоже всегда были с нами вместе. К сожалению, бабушка уже ушла из жизни.

— Как распорядились первой зарплатой?

— Мама никогда ничего не просила. Зато сейчас мы можем себе позволить, чтобы она не работала. А первую зарплату полностью отдал тете и ее мужу, потому что, как я уже сказал, они очень помогали нам.

«Бороду готов сбрить в любой момент, а вот усы — ни за что!»

— Мама уже была у вас в гостях в Петербурге?

— Пока нет. Но жду ее в августе на день рождения.

— А ваша девушка?

— Она очень хотела побыстрее приехать в Петербург, и теперь он ей очень нравится.

— Она тоже из вашего городка?

— На одной улице жили с детства — можно сказать, соседи, росли вместе, всегда были рядом. Но встречаться стали только 4 года назад. Так сложилось, что до этого у нее был другой молодой человек, у меня — другая девушка. А потом мы примерно в одно время оказались свободными (улыбается). И все у нас пошло хорошо. Но вообще, получается, что в моей жизни все происходит поздно.

— Может, это и к лучшему?

— Согласен. Если в итоге выходит хорошо!

— Истории из детства с подругой теперь с улыбкой вспоминаете?

— Да, но всем о них лучше не рассказывать.

— С какого момента вы стали носить усы и бороду?

— Когда приехал в Португалию, отпустил усы. Хотел казаться взрослее. Потом как-то не побрился, и борода появилась.

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— В России бывают, спорят на усы и бороду. Вы при каких условиях согласились бы их сбрить?

— Бороду, в принципе, готов поставить на любой спор. А вот усы — ни за что! (Смеется.).

— Знаете, что у вас общего с Ракицким?

— Нет. Расскажите.

— Вы повторили его достижение, дважды став чемпионом за один сезон в составе разных клубов.

— Ааа! Это супер!

Источник: РИА "Новости"

— Насколько неожиданным было, что «Спортинг» прислал вам золотую медаль?

— Конечно, мне очень хотелось ее иметь, но я не знал — получится или нет. Поэтому когда позвонил мой агент и сказал: «Твоя медаль у меня, когда увидимся передам ее тебе», стало очень приятно. Тем более не каждому удается выиграть два чемпионства в один сезон. Благодарен за это «Спортингу» и рад, что так получилось.

«Дуглас может жестко “напихать”, но по делу и без мата»

— Правда ли, что когда осенью прошлого года вы под утро прилетели в Петербург, то окутавший город туман приняли за снег?

— Действительно так и подумал, тем более что по мне было очень холодно! Правда, я и одет был довольно легко.

— А что было с вами, когда пошел настоящий снег?

— Все время сидел дома. А когда выходил на улицу, открытыми оставлял только глаза — все остальное заматывал (улыбается).

— В январе на сбор в Дубай поехали с облегчением?

— Конечно! По мне, там великолепная погода!

— Летом «Зенит» готовился к сезону в Австрии. Благодаря сборам открываете для себя мир?

— В Дубай первый раз в жизни попал. И в Австрию тоже. Так что очень благодарен «Зениту» за такую возможность. Но, если честно, в Дубае мне лучше. Там теплее.

— В Бразилии команде не ездят на сборы?

— Как правило, нет — готовятся у себя дома. Некоторые, но немногие, летают в США на контрольные матчи. А со «Спортингом» ездили в Швейцарию. Но из-за ковида он сейчас работает в португальском местечке Алгарве.

— Читал, что адаптироваться в Петербурге вам очень помогли Дуглас Сантос, Малком и помощник Сергея Семака — Уильям Оливейра.

— Да! Мы и сейчас друг другу помогаем. Когда приезжаешь в новую страну, очень важно, чтобы рядом были такие ребята. С ними привыкнуть к новым условиям было гораздо легче.

— Что они посоветовали в первую очередь?

— Когда только поступило предложение от «Зенита», сразу созвонился с Малкомом. Тот сказал: «Надо ехать, город великолепный. Здесь, правда, немножко холодно, но на нашей арене крыша закрывается. Так что не переживай, все здесь у тебя будет хорошо». В общем-то, после разговора с Малкомом сразу это понял.

— Вы и раньше были знакомы?

— Много играли друг против друга в Бразилии: я за «Флуминенсе», Малком за «Коринтианс». Так что телефон у меня был.

— Дуглас Сантом по сравнению с Малкомом более серьезный?

— Он всегда спокоен, немного на своей волне. Когда нужно, он и тебя может успокоить, правильно что-то подсказать. Очень хороший пример для нас.

— Подсказка или совет от Дугласа бывают строгими, одернуть он способен?

— Дуглас может и «пихнуть», но по делу и никогда матом (смеется). В то же время когда надо Дуглас обязательно тебя поддержит!

Источник: РИА "Новости"

— Строгость Дугласа касается только игровых моментов?

— В бытовых ситуациях такое тоже бывает. Но это уже скорее просто совет по ситуации. Так со всеми друзьями бывает, готовых сказать тебе, когда ты прав, а когда нет.

— Самый полезный совет от Дугласа?

— Один не вспомню, потому что их было очень много.

— Если все вместе лет через 10−15 встретитесь в Бразилии, что вы в первую очередь вспомните про нынешние времена?

— Приколов, разговоров, приятных моментов уже было немало. Тем более, Малком и Дуглас Сантос при мне друг над другом тоже шутят. У нас очень дружная компания. Так что это будут приятные воспоминания.

— Ваша жизнь в «Зените» до зимнего сбора в Дубае и после него — это две большие разницы?

— Конечно. Когда только приехал в «Зенит» прошлой осенью, довольно сильно стеснялся. Даже немного побаивался, потому что, в принципе, я несколько закрытый человек. К тому же потом получил небольшую травму, которая помешала набрать лучшие кондиции. А уже в Дубае действительно ближе сошелся со всей командой, лучше познакомился с клубом. Поэтому весной стало легче и готов к матчам оказался лучше. А в итоге все получилось, как и хотелось. Пошла неплохая игра, и удалось выдать хороший отрезок в чемпионате.

— В Дубае видел вас совсем другим по сравнению с осенью — веселым, смеющимся, разговорчивым.

— Когда со всеми знаком, становлюсь именно таким.

«ЦСКА интересовался мной, еще когда я выступал в Бразилии»

— Ваш лучший на данный момент матч за «Зенит» — весной с ЦСКА, когда вы забили два гола?

— Согласен. Но не потому что оформил дубль, а именно по игре.

Источник: РИА "Новости"

— Тогда по ходу матча вы о чем-то на повышенных тонах разговаривали с помощником Сергея Семака, своим земляком Уильямом Оливейрой. О чем шла речь?

— Со стороны действительно могло показаться, что мы ожесточенно спорим. Но когда речь идет о двух бразильцах, то на самом деле это вполне обычный нормальный рабочий разговор (улыбается). Тогда попросил у Уильяма и Сергея Семака совета по игре — до этого возникла пара непонятных для меня ситуаций, когда терял мячи. В итоге получил нужные указания и все стало получаться.

— После той игры окончательно обрели уверенность в своих силах?

— Конечно. Мне нужно было забить, чтобы обрести это чувство.

— Вас тогда после одного из голов так дергали за волосы, что можно было начать переживать за вашу прическу.

— Нет, нет, это нормально, ничего страшного! Все очень хотели победить.

— Насколько верна информация, что вами в свое время интересовался ЦСКА?

— Такое было. Они даже приезжали в Бразилию, но кто с кем встречался и о чем говорили — не знаю, я продолжал играть. И лично с представителями ЦСКА не контактировал. До меня ничего такого не дошло.

— Своему нынешнему агенту вы больше доверяете, чем двум, о которых рассказывали?

— Да, у нас сейчас все хорошо получается.

— Зимой он заступился за вас в прессе, когда пошли слухи, что якобы вам не нравится в «Зените».

— Конечно! Я ведь никогда не говорил, что мне не нравится в «Зените». Наоборот!

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— Как вы считаете, какая ваша позиция на поле «коронная»?

— Любимая — это от штрафной до штрафной в центре поля. Когда можно и к атакам подключаться, и в обороне отрабатывать. Так еще с юности во «Флумененсе» бегал и затем в Португалии.

— То есть считаете, что равнозначно сильны при игре в атаке и обороне?

— Просто знаю, что надо уметь не только атаковать, но и защищаться. И много бегать, как в детстве.

— «Зенит» использует разные варианты и расстановки игроков. Насколько вам интересно менять амплуа?

— Это важно и для команды, и для моего будущего. Поэтому достаточно приятно, когда меня пробуют, скажем, несколько левее или на других позициях.

«Фанаты “Зенита” поют не хуже бразильцев — очень нравится клубный гимн»

— Не за горами Лига чемпионов, в которой «Зенит» будет посеян при жеребьевке в третьей корзине.

— Неважно, с кем играть, главное постараться достигнуть своей цели. Сделаем для этого все возможное.

— Недавно параллельно шли Евро-2020 и Кубок Америки. За обоими турнирами следили?

— За Кубком Америки, конечно же, следил. Тем более он проходил в Бразилии, и я, как всегда, болел за свою сборную. Но и Евро смотрел. Там был непростой финал. Был уверен, что победитель определиться в серии пенальти.

— Матчи Кубка Америки шли ночью по средневропейскому времени. Уже утром обзоры смотрели?

— Когда играла Бразилия, смотрел прямые трансляции! Хорошие игры стоят того.

— В финале Аргентина встречалась с Бразилией. На приставке провели этот матч против Себы Дриусси?

— Я мало играю. В основном они с Малкомом.

— Вы в своем твиттере посвятили отдельный пост Барриосу в полуфинале Колумбия — Аргентина. Он вас настолько удивил в этом матче?

— Барриос — очень хороший игрок и человек.

— Читал, что вам очень нравится гимн болельщиков «Зенита». Мелодия или как его исполняет стадион?

— Его очень приятно слушать.

Источник: РИА "Новости"

— Мелодия ведь не такая зажигательная, как бразильские.

— Мне очень нравится, когда с началом матча болельщики начинают ее исполнять. В Бразилии нечто подобное более сумбурно получается — все начинают кричать. А здесь все организовано, особенно на домашних матчах. Сначала гимн, потом болеть.

— Впереди матч за Суперкубок.

— Это важный период, к тому же скоро чемпионат. Конечно, хочется завоевать перед этим еще один трофей.

— Вы не до конца доиграли чемпионский матч с тем же «Локо» из-за травмы. Обидно было?

— Неприятно покидать поле, когда идет, по сути, финальный поединок. Хорошо, что «Зенит» победил и сейчас со мной все в порядке — готов играть.

Источник: РИА "Новости"

— «Локомотив» наверняка захочет взять реванш. Этим он тоже опасен?

— Те 6:1 — уже история. Все сейчас начинаем заново. Тем более одна игра решает все. Надо быть готовыми к ней максимально.

— Давайте закончим, с чего начали: вашим городом в Бразилии. Если бы вы были нашим гидом, куда бы посоветовали сходить.

— В самом Дуки-де-Кашиас не особо есть что посмотреть. Но рядом Рио! А там все что хотите. Пляж Копакабана, гора Каркаваду, архитектуру района Лапа. Очень много красивых мест. Для меня же Дуки-де-Кашиас — это в первую очередь друзья и семья.

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