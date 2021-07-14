Интервью с Венделом, который в один год стал чемпионом России и Португалии: об интересе ЦСКА, адаптации в «Зените» и своих усах

Осенью прошлого года Вендел казался не слишком жизнерадостным человеком. Однако чем дольше он находился в команде, тем больше менялся. Что на поле, что за его пределами. Во время интервью на сборе в Австрии раскрепостился окончательно и предстал открытым и остроумным молодым человеком. По ходу нашего разговора он рассказал:

Как стал встречаться с девушкой, с которой до этого жил на одной улице

Мог ли в свое время оказаться в ЦСКА

Почему может получить легкую взбучку от Дугласа Сантоса

Как переживал зиму в Петербурге

Готов ли спорить на усы и бороду

«В фавелах нужно иметь быстрые ноги — приходилось с детства быть активным»

— Вы родились в местечке Дуки-де-Кашиас. Что нужно знать об этом городе?

— По сути, это уже часть Рио-де-Жанейро. Там и сейчас живет вся моя семья, друзья. Я очень ценю это место. Это небольшой городок, но еще ни разу мне не захотелось уехать оттуда навсегда. По мне, он очень хорош для жизни. И меня там все знают (улыбается).

— Фавелы в нем тоже есть?

— Рядом. Не сказал бы, что в моем детстве это было совсем уж безопасное соседство. Но с возрастом узнаешь больше и понимаешь, где все хорошо, а где лучше не находиться. Так что дома чувствую себя спокойно.

— Когда рядом небезопасный район, хорошо иметь быстрые ноги?

— Конечно! Поэтому до сих пор быстро бегаю (смеется). В детстве всегда приходилось быть активным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQ4M63GrwRa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQ4M63GrwRa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ4M63GrwRa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Wendel37 (@wendel37)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Когда в вашей жизни появился футбол?

— Мама говорит, что уже в три года я пинал все, что видел перед собой. Да и жили мы в таком месте, где все играют в футбол. Но в школу при профессиональном клубе попал уже достаточно поздно — только в 17 лет. Это был «Флуминенсе». С ним и заключил первый контракт. До этого играл в любителях.

— До «Флуминенсе» в вашей карьере значится клуб «Тигрес ду Бразил».

— Это любительская команда, которая играет в чемпионате города. Лет в 15−16 меня заметили, поехал в Португалию на просмотр. Не подошел, вернулся как раз в «Тигрис ду Бразил». Это, скорее, была работа агентов.

— В Южной Америке агенты часто появляются у мальчишек уже лет в 12−13. А у вас?

— В 16−17. Раньше никто на меня такого пристального внимания не обращал.

— Того человека, который все же обратил, помните?

— Да, но лучше я не буду его фамилию называть, не хочется вспоминать этого человека. Слишком много потом было моментов, после которых перестал ему доверять.

— Позже именно из-за него у вас не срослось с «Бенфикой»?

— Это был другой человек. Тогда я подошел «Бенфике» и все уже было согласовано, но этот агент запросил большую сумму, и пришлось вернуться домой.

— Чем занимаются ваши родители?

— Отец ушел от нас, когда мне было 3 года. С тех пор жил только с мамой, бабушкой и дедушкой. При этом нам все время помогали тетя с дядей. Очень им за это благодарен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmYLjCanYbM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmYLjCanYbM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmYLjCanYbM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Wendel37 (@wendel37)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вам приходилось подрабатывать, чтобы помогать маме?

— Нет. Мама работала, делала все, чтобы я занимался футболом. А играл я всегда и везде. На улице, бывало, босиком в 40-градусную жару бегал. Потом, когда стал профессиональным игроком, конечно, стал ей помогать. Бабушка и дедушка тоже всегда были с нами вместе. К сожалению, бабушка уже ушла из жизни.

— Как распорядились первой зарплатой?

— Мама никогда ничего не просила. Зато сейчас мы можем себе позволить, чтобы она не работала. А первую зарплату полностью отдал тете и ее мужу, потому что, как я уже сказал, они очень помогали нам.

«Бороду готов сбрить в любой момент, а вот усы — ни за что!»

— Мама уже была у вас в гостях в Петербурге?

— Пока нет. Но жду ее в августе на день рождения.

— А ваша девушка?

— Она очень хотела побыстрее приехать в Петербург, и теперь он ей очень нравится.

— Она тоже из вашего городка?

— На одной улице жили с детства — можно сказать, соседи, росли вместе, всегда были рядом. Но встречаться стали только 4 года назад. Так сложилось, что до этого у нее был другой молодой человек, у меня — другая девушка. А потом мы примерно в одно время оказались свободными (улыбается). И все у нас пошло хорошо. Но вообще, получается, что в моей жизни все происходит поздно.

— Может, это и к лучшему?

— Согласен. Если в итоге выходит хорошо!

— Истории из детства с подругой теперь с улыбкой вспоминаете?

— Да, но всем о них лучше не рассказывать.

— С какого момента вы стали носить усы и бороду?

— Когда приехал в Португалию, отпустил усы. Хотел казаться взрослее. Потом как-то не побрился, и борода появилась.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsMDM-5HZHc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsMDM-5HZHc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BsMDM-5HZHc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Wendel37 (@wendel37)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В России бывают, спорят на усы и бороду. Вы при каких условиях согласились бы их сбрить?

— Бороду, в принципе, готов поставить на любой спор. А вот усы — ни за что! (Смеется.).

— Знаете, что у вас общего с Ракицким?

— Нет. Расскажите.

— Вы повторили его достижение, дважды став чемпионом за один сезон в составе разных клубов.

— Ааа! Это супер!

— Насколько неожиданным было, что «Спортинг» прислал вам золотую медаль?

— Конечно, мне очень хотелось ее иметь, но я не знал — получится или нет. Поэтому когда позвонил мой агент и сказал: «Твоя медаль у меня, когда увидимся передам ее тебе», стало очень приятно. Тем более не каждому удается выиграть два чемпионства в один сезон. Благодарен за это «Спортингу» и рад, что так получилось.

«Дуглас может жестко “напихать”, но по делу и без мата»

— Правда ли, что когда осенью прошлого года вы под утро прилетели в Петербург, то окутавший город туман приняли за снег?

— Действительно так и подумал, тем более что по мне было очень холодно! Правда, я и одет был довольно легко.

— А что было с вами, когда пошел настоящий снег?

— Все время сидел дома. А когда выходил на улицу, открытыми оставлял только глаза — все остальное заматывал (улыбается).

— В январе на сбор в Дубай поехали с облегчением?

— Конечно! По мне, там великолепная погода!

— Летом «Зенит» готовился к сезону в Австрии. Благодаря сборам открываете для себя мир?

— В Дубай первый раз в жизни попал. И в Австрию тоже. Так что очень благодарен «Зениту» за такую возможность. Но, если честно, в Дубае мне лучше. Там теплее.

— В Бразилии команде не ездят на сборы?

— Как правило, нет — готовятся у себя дома. Некоторые, но немногие, летают в США на контрольные матчи. А со «Спортингом» ездили в Швейцарию. Но из-за ковида он сейчас работает в португальском местечке Алгарве.

— Читал, что адаптироваться в Петербурге вам очень помогли Дуглас Сантос, Малком и помощник Сергея Семака — Уильям Оливейра.

— Да! Мы и сейчас друг другу помогаем. Когда приезжаешь в новую страну, очень важно, чтобы рядом были такие ребята. С ними привыкнуть к новым условиям было гораздо легче.

— Что они посоветовали в первую очередь?

— Когда только поступило предложение от «Зенита», сразу созвонился с Малкомом. Тот сказал: «Надо ехать, город великолепный. Здесь, правда, немножко холодно, но на нашей арене крыша закрывается. Так что не переживай, все здесь у тебя будет хорошо». В общем-то, после разговора с Малкомом сразу это понял.

— Вы и раньше были знакомы?

— Много играли друг против друга в Бразилии: я за «Флуминенсе», Малком за «Коринтианс». Так что телефон у меня был.

— Дуглас Сантом по сравнению с Малкомом более серьезный?

— Он всегда спокоен, немного на своей волне. Когда нужно, он и тебя может успокоить, правильно что-то подсказать. Очень хороший пример для нас.

— Подсказка или совет от Дугласа бывают строгими, одернуть он способен?

— Дуглас может и «пихнуть», но по делу и никогда матом (смеется). В то же время когда надо Дуглас обязательно тебя поддержит!

— Строгость Дугласа касается только игровых моментов?

— В бытовых ситуациях такое тоже бывает. Но это уже скорее просто совет по ситуации. Так со всеми друзьями бывает, готовых сказать тебе, когда ты прав, а когда нет.

— Самый полезный совет от Дугласа?

— Один не вспомню, потому что их было очень много.

— Если все вместе лет через 10−15 встретитесь в Бразилии, что вы в первую очередь вспомните про нынешние времена?

— Приколов, разговоров, приятных моментов уже было немало. Тем более, Малком и Дуглас Сантос при мне друг над другом тоже шутят. У нас очень дружная компания. Так что это будут приятные воспоминания.

— Ваша жизнь в «Зените» до зимнего сбора в Дубае и после него — это две большие разницы?

— Конечно. Когда только приехал в «Зенит» прошлой осенью, довольно сильно стеснялся. Даже немного побаивался, потому что, в принципе, я несколько закрытый человек. К тому же потом получил небольшую травму, которая помешала набрать лучшие кондиции. А уже в Дубае действительно ближе сошелся со всей командой, лучше познакомился с клубом. Поэтому весной стало легче и готов к матчам оказался лучше. А в итоге все получилось, как и хотелось. Пошла неплохая игра, и удалось выдать хороший отрезок в чемпионате.

— В Дубае видел вас совсем другим по сравнению с осенью — веселым, смеющимся, разговорчивым.

— Когда со всеми знаком, становлюсь именно таким.

«ЦСКА интересовался мной, еще когда я выступал в Бразилии»

— Ваш лучший на данный момент матч за «Зенит» — весной с ЦСКА, когда вы забили два гола?

— Согласен. Но не потому что оформил дубль, а именно по игре.

— Тогда по ходу матча вы о чем-то на повышенных тонах разговаривали с помощником Сергея Семака, своим земляком Уильямом Оливейрой. О чем шла речь?

— Со стороны действительно могло показаться, что мы ожесточенно спорим. Но когда речь идет о двух бразильцах, то на самом деле это вполне обычный нормальный рабочий разговор (улыбается). Тогда попросил у Уильяма и Сергея Семака совета по игре — до этого возникла пара непонятных для меня ситуаций, когда терял мячи. В итоге получил нужные указания и все стало получаться.

— После той игры окончательно обрели уверенность в своих силах?

— Конечно. Мне нужно было забить, чтобы обрести это чувство.

— Вас тогда после одного из голов так дергали за волосы, что можно было начать переживать за вашу прическу.

— Нет, нет, это нормально, ничего страшного! Все очень хотели победить.

— Насколько верна информация, что вами в свое время интересовался ЦСКА?

— Такое было. Они даже приезжали в Бразилию, но кто с кем встречался и о чем говорили — не знаю, я продолжал играть. И лично с представителями ЦСКА не контактировал. До меня ничего такого не дошло.

— Своему нынешнему агенту вы больше доверяете, чем двум, о которых рассказывали?

— Да, у нас сейчас все хорошо получается.

— Зимой он заступился за вас в прессе, когда пошли слухи, что якобы вам не нравится в «Зените».

— Конечно! Я ведь никогда не говорил, что мне не нравится в «Зените». Наоборот!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COYZ-19Fu_h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COYZ-19Fu_h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COYZ-19Fu_h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Wendel37 (@wendel37)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как вы считаете, какая ваша позиция на поле «коронная»?

— Любимая — это от штрафной до штрафной в центре поля. Когда можно и к атакам подключаться, и в обороне отрабатывать. Так еще с юности во «Флумененсе» бегал и затем в Португалии.

— То есть считаете, что равнозначно сильны при игре в атаке и обороне?

— Просто знаю, что надо уметь не только атаковать, но и защищаться. И много бегать, как в детстве.

— «Зенит» использует разные варианты и расстановки игроков. Насколько вам интересно менять амплуа?

— Это важно и для команды, и для моего будущего. Поэтому достаточно приятно, когда меня пробуют, скажем, несколько левее или на других позициях.

«Фанаты “Зенита” поют не хуже бразильцев — очень нравится клубный гимн»

— Не за горами Лига чемпионов, в которой «Зенит» будет посеян при жеребьевке в третьей корзине.

— Неважно, с кем играть, главное постараться достигнуть своей цели. Сделаем для этого все возможное.

— Недавно параллельно шли Евро-2020 и Кубок Америки. За обоими турнирами следили?

— За Кубком Америки, конечно же, следил. Тем более он проходил в Бразилии, и я, как всегда, болел за свою сборную. Но и Евро смотрел. Там был непростой финал. Был уверен, что победитель определиться в серии пенальти.

— Матчи Кубка Америки шли ночью по средневропейскому времени. Уже утром обзоры смотрели?

— Когда играла Бразилия, смотрел прямые трансляции! Хорошие игры стоят того.

— В финале Аргентина встречалась с Бразилией. На приставке провели этот матч против Себы Дриусси?

— Я мало играю. В основном они с Малкомом.

— Вы в своем твиттере посвятили отдельный пост Барриосу в полуфинале Колумбия — Аргентина. Он вас настолько удивил в этом матче?

— Барриос — очень хороший игрок и человек.

— Читал, что вам очень нравится гимн болельщиков «Зенита». Мелодия или как его исполняет стадион?

— Его очень приятно слушать.

— Мелодия ведь не такая зажигательная, как бразильские.

— Мне очень нравится, когда с началом матча болельщики начинают ее исполнять. В Бразилии нечто подобное более сумбурно получается — все начинают кричать. А здесь все организовано, особенно на домашних матчах. Сначала гимн, потом болеть.

— Впереди матч за Суперкубок.

— Это важный период, к тому же скоро чемпионат. Конечно, хочется завоевать перед этим еще один трофей.

— Вы не до конца доиграли чемпионский матч с тем же «Локо» из-за травмы. Обидно было?

— Неприятно покидать поле, когда идет, по сути, финальный поединок. Хорошо, что «Зенит» победил и сейчас со мной все в порядке — готов играть.

— «Локомотив» наверняка захочет взять реванш. Этим он тоже опасен?

— Те 6:1 — уже история. Все сейчас начинаем заново. Тем более одна игра решает все. Надо быть готовыми к ней максимально.

— Давайте закончим, с чего начали: вашим городом в Бразилии. Если бы вы были нашим гидом, куда бы посоветовали сходить.