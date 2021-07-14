Интервью с Венделом, который в один год стал чемпионом России и Португалии: об интересе ЦСКА, адаптации в «Зените» и своих усах
Корреспондент «Матч ТВ» встретился с бразильским полузащитником «Зенита».
Корреспондент «Матч ТВ» встретился с бразильским полузащитником «Зенита».
Осенью прошлого года Вендел казался не слишком жизнерадостным человеком. Однако чем дольше он находился в команде, тем больше менялся. Что на поле, что за его пределами. Во время интервью на сборе в Австрии раскрепостился окончательно и предстал открытым и остроумным молодым человеком. По ходу нашего разговора он рассказал:
— Вы родились в местечке
— По сути, это уже часть
— Фавелы в нем тоже есть?
— Рядом. Не сказал бы, что в моем детстве это было совсем уж безопасное соседство. Но с возрастом узнаешь больше и понимаешь, где все хорошо, а где лучше не находиться. Так что дома чувствую себя спокойно.
— Когда рядом небезопасный район, хорошо иметь быстрые ноги?
— Конечно! Поэтому до сих пор быстро бегаю (смеется). В детстве всегда приходилось быть активным.
— Когда в вашей жизни появился футбол?
— Мама говорит, что уже в три года я пинал все, что видел перед собой. Да и жили мы в таком месте, где все играют в футбол. Но в школу при профессиональном клубе попал уже достаточно поздно — только в 17 лет. Это был «Флуминенсе». С ним и заключил первый контракт. До этого играл в любителях.
— До «Флуминенсе» в вашей карьере значится клуб «Тигрес ду Бразил».
— Это любительская команда, которая играет в чемпионате города. Лет в 15−16 меня заметили, поехал в Португалию на просмотр. Не подошел, вернулся как раз в «Тигрис ду Бразил». Это, скорее, была работа агентов.
— В Южной Америке агенты часто появляются у мальчишек уже лет в 12−13. А у вас?
— В 16−17. Раньше никто на меня такого пристального внимания не обращал.
— Того человека, который все же обратил, помните?
— Да, но лучше я не буду его фамилию называть, не хочется вспоминать этого человека. Слишком много потом было моментов, после которых перестал ему доверять.
— Позже именно
— Это был другой человек. Тогда я подошел «Бенфике» и все уже было согласовано, но этот агент запросил большую сумму, и пришлось вернуться домой.
— Чем занимаются ваши родители?
— Отец ушел от нас, когда мне было 3 года. С тех пор жил только с мамой, бабушкой и дедушкой. При этом нам все время помогали тетя с дядей. Очень им за это благодарен.
— Вам приходилось подрабатывать, чтобы помогать маме?
— Нет. Мама работала, делала все, чтобы я занимался футболом. А играл я всегда и везде. На улице, бывало, босиком в 40-градусную жару бегал. Потом, когда стал профессиональным игроком, конечно, стал ей помогать. Бабушка и дедушка тоже всегда были с нами вместе. К сожалению, бабушка уже ушла из жизни.
— Как распорядились первой зарплатой?
— Мама никогда ничего не просила. Зато сейчас мы можем себе позволить, чтобы она не работала. А первую зарплату полностью отдал тете и ее мужу, потому что, как я уже сказал, они очень помогали нам.
— Мама уже была у вас в гостях в Петербурге?
— Пока нет. Но жду ее в августе на день рождения.
— А ваша девушка?
— Она очень хотела побыстрее приехать в Петербург, и теперь он ей очень нравится.
— Она тоже из вашего городка?
— На одной улице жили с детства — можно сказать, соседи, росли вместе, всегда были рядом. Но встречаться стали только 4 года назад. Так сложилось, что до этого у нее был другой молодой человек, у меня — другая девушка. А потом мы примерно в одно время оказались свободными (улыбается). И все у нас пошло хорошо. Но вообще, получается, что в моей жизни все происходит поздно.
— Может, это и к лучшему?
— Согласен. Если в итоге выходит хорошо!
— Истории из детства с подругой теперь с улыбкой вспоминаете?
— Да, но всем о них лучше не рассказывать.
— С какого момента вы стали носить усы и бороду?
— Когда приехал в Португалию, отпустил усы. Хотел казаться взрослее. Потом
— В России бывают, спорят на усы и бороду. Вы при каких условиях согласились бы их сбрить?
— Бороду, в принципе, готов поставить на любой спор. А вот усы — ни за что! (Смеется.).
— Знаете, что у вас общего с Ракицким?
— Нет. Расскажите.
— Вы повторили его достижение, дважды став чемпионом за один сезон в составе разных клубов.
— Ааа! Это супер!
— Насколько неожиданным было, что «Спортинг» прислал вам золотую медаль?
— Конечно, мне очень хотелось ее иметь, но я не знал — получится или нет. Поэтому когда позвонил мой агент и сказал: «Твоя медаль у меня, когда увидимся передам ее тебе», стало очень приятно. Тем более не каждому удается выиграть два чемпионства в один сезон. Благодарен за это «Спортингу» и рад, что так получилось.
— Правда ли, что когда осенью прошлого года вы под утро прилетели в Петербург, то окутавший город туман приняли за снег?
— Действительно так и подумал, тем более что по мне было очень холодно! Правда, я и одет был довольно легко.
— А что было с вами, когда пошел настоящий снег?
— Все время сидел дома. А когда выходил на улицу, открытыми оставлял только глаза — все остальное заматывал (улыбается).
— В январе на сбор в Дубай поехали с облегчением?
— Конечно! По мне, там великолепная погода!
— Летом «Зенит» готовился к сезону в Австрии. Благодаря сборам открываете для себя мир?
— В Дубай первый раз в жизни попал. И в Австрию тоже. Так что очень благодарен «Зениту» за такую возможность. Но, если честно, в Дубае мне лучше. Там теплее.
— В Бразилии команде не ездят на сборы?
— Как правило, нет — готовятся у себя дома. Некоторые, но немногие, летают в США на контрольные матчи. А со «Спортингом» ездили в Швейцарию. Но
— Читал, что адаптироваться в Петербурге вам очень помогли Дуглас Сантос, Малком и помощник Сергея Семака — Уильям Оливейра.
— Да! Мы и сейчас друг другу помогаем. Когда приезжаешь в новую страну, очень важно, чтобы рядом были такие ребята. С ними привыкнуть к новым условиям было гораздо легче.
— Что они посоветовали в первую очередь?
— Когда только поступило предложение от «Зенита», сразу созвонился с Малкомом. Тот сказал: «Надо ехать, город великолепный. Здесь, правда, немножко холодно, но на нашей арене крыша закрывается. Так что не переживай, все здесь у тебя будет хорошо». В
— Вы и раньше были знакомы?
— Много играли друг против друга в Бразилии: я за «Флуминенсе», Малком за «Коринтианс». Так что телефон у меня был.
— Дуглас Сантом по сравнению с Малкомом более серьезный?
— Он всегда спокоен, немного на своей волне. Когда нужно, он и тебя может успокоить, правильно
— Подсказка или совет от Дугласа бывают строгими, одернуть он способен?
— Дуглас может и «пихнуть», но по делу и никогда матом (смеется). В то же время когда надо Дуглас обязательно тебя поддержит!
— Строгость Дугласа касается только игровых моментов?
— В бытовых ситуациях такое тоже бывает. Но это уже скорее просто совет по ситуации. Так со всеми друзьями бывает, готовых сказать тебе, когда ты прав, а когда нет.
— Самый полезный совет от Дугласа?
— Один не вспомню, потому что их было очень много.
— Если все вместе лет через 10−15 встретитесь в Бразилии, что вы в первую очередь вспомните про нынешние времена?
— Приколов, разговоров, приятных моментов уже было немало. Тем более, Малком и Дуглас Сантос при мне друг над другом тоже шутят. У нас очень дружная компания. Так что это будут приятные воспоминания.
— Ваша жизнь в «Зените» до зимнего сбора в Дубае и после него — это две большие разницы?
— Конечно. Когда только приехал в «Зенит» прошлой осенью, довольно сильно стеснялся. Даже немного побаивался, потому что, в принципе, я несколько закрытый человек. К тому же потом получил небольшую травму, которая помешала набрать лучшие кондиции. А уже в Дубае действительно ближе сошелся со всей командой, лучше познакомился с клубом. Поэтому весной стало легче и готов к матчам оказался лучше. А в итоге все получилось, как и хотелось. Пошла неплохая игра, и удалось выдать хороший отрезок в чемпионате.
— В Дубае видел вас совсем другим по сравнению с осенью — веселым, смеющимся, разговорчивым.
— Когда со всеми знаком, становлюсь именно таким.
— Ваш лучший на данный момент матч за «Зенит» — весной с ЦСКА, когда вы забили два гола?
— Согласен. Но не потому что оформил дубль, а именно по игре.
— Тогда по ходу матча вы о
— Со стороны действительно могло показаться, что мы ожесточенно спорим. Но когда речь идет о двух бразильцах, то на самом деле это вполне обычный нормальный рабочий разговор (улыбается). Тогда попросил у Уильяма и Сергея Семака совета по игре — до этого возникла пара непонятных для меня ситуаций, когда терял мячи. В итоге получил нужные указания и все стало получаться.
— После той игры окончательно обрели уверенность в своих силах?
— Конечно. Мне нужно было забить, чтобы обрести это чувство.
— Вас тогда после одного из голов так дергали за волосы, что можно было начать переживать за вашу прическу.
— Нет, нет, это нормально, ничего страшного! Все очень хотели победить.
— Насколько верна информация, что вами в свое время интересовался ЦСКА?
— Такое было. Они даже приезжали в Бразилию, но кто с кем встречался и о чем говорили — не знаю, я продолжал играть. И лично с представителями ЦСКА не контактировал. До меня ничего такого не дошло.
— Своему нынешнему агенту вы больше доверяете, чем двум, о которых рассказывали?
— Да, у нас сейчас все хорошо получается.
— Зимой он заступился за вас в прессе, когда пошли слухи, что якобы вам не нравится в «Зените».
— Конечно! Я ведь никогда не говорил, что мне не нравится в «Зените». Наоборот!
— Как вы считаете, какая ваша позиция на поле «коронная»?
— Любимая — это от штрафной до штрафной в центре поля. Когда можно и к атакам подключаться, и в обороне отрабатывать. Так еще с юности во «Флумененсе» бегал и затем в Португалии.
— То есть считаете, что равнозначно сильны при игре в атаке и обороне?
— Просто знаю, что надо уметь не только атаковать, но и защищаться. И много бегать, как в детстве.
— «Зенит» использует разные варианты и расстановки игроков. Насколько вам интересно менять амплуа?
— Это важно и для команды, и для моего будущего. Поэтому достаточно приятно, когда меня пробуют, скажем, несколько левее или на других позициях.
— Не за горами Лига чемпионов, в которой «Зенит» будет посеян при жеребьевке в третьей корзине.
— Неважно, с кем играть, главное постараться достигнуть своей цели. Сделаем для этого все возможное.
— Недавно параллельно шли Евро-2020 и Кубок Америки. За обоими турнирами следили?
— За Кубком Америки, конечно же, следил. Тем более он проходил в Бразилии, и я, как всегда, болел за свою сборную. Но и Евро смотрел. Там был непростой финал. Был уверен, что победитель определиться в серии пенальти.
— Матчи Кубка Америки шли ночью по средневропейскому времени. Уже утром обзоры смотрели?
— Когда играла Бразилия, смотрел прямые трансляции! Хорошие игры стоят того.
— В финале Аргентина встречалась с Бразилией. На приставке провели этот матч против Себы Дриусси?
— Я мало играю. В основном они с Малкомом.
— Вы в своем твиттере посвятили отдельный пост Барриосу в полуфинале Колумбия — Аргентина. Он вас настолько удивил в этом матче?
— Барриос — очень хороший игрок и человек.
— Читал, что вам очень нравится гимн болельщиков «Зенита». Мелодия или как его исполняет стадион?
— Его очень приятно слушать.
— Мелодия ведь не такая зажигательная, как бразильские.
— Мне очень нравится, когда с началом матча болельщики начинают ее исполнять. В Бразилии нечто подобное более сумбурно получается — все начинают кричать. А здесь все организовано, особенно на домашних матчах. Сначала гимн, потом болеть.
— Впереди матч за Суперкубок.
— Это важный период, к тому же скоро чемпионат. Конечно, хочется завоевать перед этим еще один трофей.
— Вы не до конца доиграли чемпионский матч с тем же «Локо»
— Неприятно покидать поле, когда идет, по сути, финальный поединок. Хорошо, что «Зенит» победил и сейчас со мной все в порядке — готов играть.
— «Локомотив» наверняка захочет взять реванш. Этим он тоже опасен?
— Те 6:1 — уже история. Все сейчас начинаем заново. Тем более одна игра решает все. Надо быть готовыми к ней максимально.
— Давайте закончим, с чего начали: вашим городом в Бразилии. Если бы вы были нашим гидом, куда бы посоветовали сходить.
— В самом