Малком отреагировал на вызов в олимпийскую сборную Бразилии

— Безусловно, я мечтаю выступить на Олимпийских играх. Это мечта любого футболиста моего возраста. Но «Зенит» хотел, чтобы я прошел тренировочный сбор с командой. Когда я получил вызов в сборную, клубный тренерский штаб сказал, что я обязательно должен пройти сбор с «Зенитом» и сыграть в матче за Суперкубок России, а потом могу ехать на Олимпиаду. То есть «Зенит» все понимал и знал, что это моя мечта. Клуб был согласен меня отпустить, но с условием. Я спортсмен, но в первую очередь я футболист клуба. И как «Зенит» скажет, так и будет. Клуб был готов дать мне возможность сыграть на Олимпиаде. Все это говорит о том, как высоко меня ценят в «Зените», любят, как заботятся о моем здоровье.