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21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малком отреагировал на вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» поблагодарил клуб за то, что отпустил его на Олимпиаду в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

Бразилец подчеркнул, что намерен выиграть с командой золотые медали.

— Вы поедете в Токио на Олимпиаду. Сначала вы попали в предварительный список на Игры, затем были исключены, но теперь все-таки поедете в Токио. Почему так?

— Безусловно, я мечтаю выступить на Олимпийских играх. Это мечта любого футболиста моего возраста. Но «Зенит» хотел, чтобы я прошел тренировочный сбор с командой. Когда я получил вызов в сборную, клубный тренерский штаб сказал, что я обязательно должен пройти сбор с «Зенитом» и сыграть в матче за Суперкубок России, а потом могу ехать на Олимпиаду. То есть «Зенит» все понимал и знал, что это моя мечта. Клуб был согласен меня отпустить, но с условием. Я спортсмен, но в первую очередь я футболист клуба. И как «Зенит» скажет, так и будет. Клуб был готов дать мне возможность сыграть на Олимпиаде. Все это говорит о том, как высоко меня ценят в «Зените», любят, как заботятся о моем здоровье.

Мой клуб с первого дня поддерживал меня и предоставлял все, что требовалось мне и моей семье. Благодарен «Зениту» за то, что он меня отпустил. Надеюсь на то, что мы защитим титул олимпийских чемпионов и я вернусь в Петербург с золотыми медалями.

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