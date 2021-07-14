Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Красава
Металлург В
30
Футбол. Кубок России
18:00
Знамя Труда
Пересвет
П 3:4
11
Футбол. Кубок России
18:00
Саранск
Зенит Пн
10
Футбол. Кубок России
16:30
Амкар
Тюмень
П 2:3
22
Футбол. Кубок России
16:00
Лада-Тольятти
Спартак Тй
04
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Все события
Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Гендиректор «Ахмата»: «Какая швейцарская система? Сделайте чемпионат Москвы и Петербурга, если она так нужна. Остальные не нужны»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о готовящихся реформах в РПЛ.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Российский футбол хотят переформатировать. Есть четыре варианта

— Говорят о том, что каждый матч будет иметь значение для чемпионата, что вызовет повышенный зрительский интерес. Все это приведет к увеличению доходов.

— Во-первых, у нас не Швейцария. Какая швейцарская система? Мы за гладкий чемпионат и давно об этом говорим. Посчитали нужным нанять голландскую компанию — наняли. Но зачем изобретать велосипед?

Во-вторых, мы говорим о доходности и о зрелищности матчей. А каким образом они собираются ее увеличивать? Посмотрите, как в прошедшем сезоне играл «Урал» с «Локомотивом» в последнем туре. И как мы играли со «Спартаком» со множеством травмированных игроков. О чем мы говорим?

— Подобные преобразования для российского футбола не нужны?

Читайте также
Заявление РФС о реформах. Зачем менять форматы всех лиг? Что голландцы предлагают делать с лимитом?

— Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему. Если так нужна эта система, то сделайте чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и достаточно будет.

— А остальные?

— Остальные не нужны, вы что. Они же не приносят так много денег. Мы же все рассуждаем о деньгах, о зрелищности.

Большим московским клубам и питерским вся эта система выгодна. У них платежеспособность населения на соответствующем уровне. Спонсорская поддержка и все остальные преференции. Какая швейцарская система? Мы хотим вообще убить региональный футбол? Если футбол нам не нужен в регионах — значит, не нужен.

— А что в таком случае остается делать?

— Если мы хотим принизить региональный футбол, то нужно слушать голландцев и жить, как в Швейцарии. Только Швейцария и Россия — это разные истории, — заявил Айдамиров.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Влашичу пора в Европу. Но соглашаться на условия «Милана» — бред
Вендел: Никогда не говорил, что мне не нравится в «Зените»
Месси договорился с «Барселоной» о новом пятилетнем контракте
ТВ-аудитория матчей Евро в России составила более 32 млн человек
В «Зените» подтвердили, что Малком поедет на Олимпиаду в Токио
Березуцкий о контракте Дзагоева: Переговоры идут, я тоже жду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь