Гендиректор «Ахмата»: «Какая швейцарская система? Сделайте чемпионат Москвы и Петербурга, если она так нужна. Остальные не нужны»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о готовящихся реформах в РПЛ.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о готовящихся реформах в РПЛ.
— Говорят о том, что каждый матч будет иметь значение для чемпионата, что вызовет повышенный зрительский интерес. Все это приведет к увеличению доходов.
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— Подобные преобразования для российского футбола не нужны?
— Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему. Если так нужна эта система, то сделайте чемпионат Москвы и
— А остальные?
— Остальные не нужны, вы что. Они же не приносят так много денег. Мы же все рассуждаем о деньгах, о зрелищности.
Большим московским клубам и питерским вся эта система выгодна. У них платежеспособность населения на соответствующем уровне. Спонсорская поддержка и все остальные преференции. Какая швейцарская система? Мы хотим вообще убить региональный футбол? Если футбол нам не нужен в регионах — значит, не нужен.
— А что в таком случае остается делать?
— Если мы хотим принизить региональный футбол, то нужно слушать голландцев и жить, как в Швейцарии. Только Швейцария и Россия — это разные истории, — заявил Айдамиров.