«Спартак» разгромил «Рубин» и выиграл предсезонный турнир

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0.

На 10-й минуте спартаковцы открыли счёт — полузащитник Виктор Мозес реализовал пенальти.

На 56-й минуте форвард Александр Соболев увеличил преимущество москвичей. Соболев отыгрался с полузащитником Михаилом Игнатовым, далее прошёл вдоль линии штрафной, оторвавшись от защитника, а в завершении Александр нанёс удар в угол ворот.

Спустя две минуты хавбек Роман Зобнин забил красивый гол, обыграв нескольких человек. На 63-й минуте со штрафного защитник Георгий Джикия забил четвёртый гол.