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23:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» разгромил «Рубин» и выиграл предсезонный турнир

Во встрече Кубка Матч Премьер «Спартак» разгромил «Рубин».

Спартак
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0.

На 10-й минуте спартаковцы открыли счёт — полузащитник Виктор Мозес реализовал пенальти.

На 56-й минуте форвард Александр Соболев увеличил преимущество москвичей. Соболев отыгрался с полузащитником Михаилом Игнатовым, далее прошёл вдоль линии штрафной, оторвавшись от защитника, а в завершении Александр нанёс удар в угол ворот.

Спустя две минуты хавбек Роман Зобнин забил красивый гол, обыграв нескольких человек. На 63-й минуте со штрафного защитник Георгий Джикия забил четвёртый гол.

«Спартак» набрал 6 очков и стал лидером предсезонного турнира. «Рубин» (3) — на третьем месте.

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