«Спартак» разгромил «Рубин» и выиграл предсезонный турнир
Во встрече Кубка Матч Премьер «Спартак» разгромил «Рубин».
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РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Во встрече Кубка Матч Премьер «Спартак» разгромил «Рубин».
Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0.
На 10-й минуте спартаковцы открыли счёт — полузащитник Виктор Мозес реализовал пенальти.
На 56-й минуте форвард Александр Соболев увеличил преимущество москвичей. Соболев отыгрался с полузащитником Михаилом Игнатовым, далее прошёл вдоль линии штрафной, оторвавшись от защитника, а в завершении Александр нанёс удар в угол ворот.
Спустя две минуты хавбек Роман Зобнин забил красивый гол, обыграв нескольких человек. На 63-й минуте со штрафного защитник Георгий Джикия забил четвёртый гол.
«Спартак» набрал 6 очков и стал лидером предсезонного турнира. «Рубин» (3) — на третьем месте.