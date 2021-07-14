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14 июля, источник: Sport24

Преображение «Спартака» продолжается. Красиво разорвали «Рубин» и гарантировали себе победу в турнире

Витория, верим!

Спартак
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

За полторы недели до старта чемпионата России «Спартак» сыграл на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер против «Рубина». Новый сезон РПЛ эти команды начнут с очного противостояния (уже 24 июля), так что контрольный матч значил для обоих тренеров намного больше, чем это было бы в случае с любым другим соперником. Тем более в случае Руя Витории — он продолжает знакомиться с игроками «Спартака» и их возможностями.

Полноценной возможности для этого, правда, пока нет — игроки, приехавшие с Евро, полные матчи проводить не готовы. Поэтому первый тайм «Спартак» проводил в смешанном составе.

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Но и этого хватило, чтобы забить еще до перерыва. «Спартак» агрессивно начал матч и задушил «Рубин» на стартовом отрезке. Ключевым эпизодом тайма стало смещение Мозеса на левый фланг и передача на Мелкадзе, который играл единственного нападающего (Бакаев вышел центральным атакующим полузащитником). Георгий, проводивший прошедший сезон в «Ахмате», удачно развернулся и поймал на себе фол Деспотовича.

Тот же Мозес пенальти реализовал.

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Мелкадзе был самым запоминающимся в составе «Спартака» до перестановок Витории в перерыве. Нападающий с туманными перспективами на грядущий чемпионат (может уйти в аренду) не всегда был идеален (испортил перспективную контратаку), но охотно брал на себя и стал участником самого красивого розыгрыша в матче. Но, увы, забрался в том эпизоде в офсайд.

Уже после перерыва никто из болельщиков об этом досадном моменте и не вспомнил. «Спартак» включил в дело сборников (Соболева, Зобнина и Джикию) и без видимых затруднений разорвал ничего так и не показавший «Рубин».

Первый гол сделал вышедший Александр Соболев. Второй (и очень красивый) — Роман Зобнин.

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А третий пришел после стильного удара Джикии со штрафного.

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На все про все (то есть на три гола) — всего-то 6 минут.

Отличились не только сборники, не показывавшие ничего такого на Евро-2020, но и Михаил Игнатов, который тоже вышел на замену во втором тайме. 21-летний хавбек ассистировал и Соболеву, и Зобнину, а еще заработал штрафной, с которого забил Джикия. Мощная предсезонка Игнатова (до этого забивал «Нефтчи») таким образом продолжается.

Как и мощная подготовка всего «Спартака». После двух неудач на старте первых сборов при Витории красно-белые разрывают — в прошлом туре они уничтожили «Сочи» (4:0) и по факту уже выиграли Кубок Матч Премьер. Теоретическая возможность потерять товарищеский трофей у команды будет в последнем туре с «Химками», но для этого «Рубину» или «Сочи» придется не только выигрывать и ждать провала «Спартака», но и улучшать разницу забитых-пропущенных относительно красно-белых. Пока что разница между командой Витории и потенциальными преследователями — 12 мячей.

А Леониду Слуцкому предстоит после такого выноса многое разобрать, хоть это и была всего лишь товарищеская игра. Получить такой же результат в первом туре РПЛ главный тренер «Рубина» наверняка не хочет.

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