Федун о 4:0 с «Рубином»: Они поддавались. Через 10 дней у нас еще одна игра
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о разгроме «Рубина» (4:0) в Кубке Париматч Премьер.
Рубин
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Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о разгроме «Рубина» (4:0) в Кубке Париматч Премьер.
— Сегодня они поддавались. Через 10 дней у нас еще одна игра с «Рубином» [в РПЛ].
— «Спартак» играл «на расслабоне»?
— «На расслабоне» играли не мы, а они, — заявил Федун.
24 июля «Рубин» примет «Спартак» в рамках 1-го тура
«Спартак» с общим счетом 8:0 выиграл два матча в Кубке Париматч Премьер.