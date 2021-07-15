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00:14 (мск), источник: Sports.Ru

Федун о 4:0 с «Рубином»: Они поддавались. Через 10 дней у нас еще одна игра

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о разгроме «Рубина» (4:0) в Кубке Париматч Премьер.

Рубин
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Сегодня они поддавались. Через 10 дней у нас еще одна игра с «Рубином» [в РПЛ].

— «Спартак» играл «на расслабоне»?

— «На расслабоне» играли не мы, а они, — заявил Федун.

24 июля «Рубин» примет «Спартак» в рамках 1-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» с общим счетом 8:0 выиграл два матча в Кубке Париматч Премьер.

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