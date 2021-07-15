Игроки «Спартака» подшутили над главным врачом клуба, разыграв сцену с «травмой» Соболева

Перед началом игры нападающий «Спартака» Александр Соболев сымитировал получение травмы. Другие футболисты московской команды окружили его и, изображая обеспокоенность, вызвали Чернова. Когда врач добежал до «травмированного» Соболева, игроки разразились хохотом. Чернов, поняв, что его разыграли, замахнулся на Соболева, но не стал наказывать форварда за шутку.