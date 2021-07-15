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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Спартака» подшутили над главным врачом клуба, разыграв сцену с «травмой» Соболева

Футболисты «Спартака» разыграли главного врача команды Глеба Чернова перед матчем Кубка Матч Премьер с «Рубином» (4:0).

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Источник: РИА "Новости"

Перед началом игры нападающий «Спартака» Александр Соболев сымитировал получение травмы. Другие футболисты московской команды окружили его и, изображая обеспокоенность, вызвали Чернова. Когда врач добежал до «травмированного» Соболева, игроки разразились хохотом. Чернов, поняв, что его разыграли, замахнулся на Соболева, но не стал наказывать форварда за шутку.

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Напомним, московский «Спартак» набрал 4 очка и стал лидером предсезонного турнира. Казанский «Рубин» (2) — на третьем месте. В первом туре Кубка Матч Премьер московская команда также разгромила «Сочи» со счётом 4:0.

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