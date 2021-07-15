Малком: «Кроме “Зенита” не вижу в России топ-клубов»
Форвард «Зенита» Малком рассказал, что не видит в России других
Форвард «Зенита» Малком рассказал, что не видит в России других
— С кем-нибудь из «Барселоны» вы еще на связи?
— Да, со многими. Например, с Бускетсом и Коутинью. Они мои близкие друзья и кумиры.
— В Лиге чемпионов хотите встретиться с «Барселоной»?
— У меня нет предпочтений по соперникам. Я убежден, что мы должны думать не о том, с кем будем играть, а о самих себе. Нужно настраиваться только на то, чтобы сыграть в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне.
— Что «Зениту» нужно для выхода из группы?
— Нужно верить в себя, делать все то, что мы и так привыкли делать. Каждая игра в группе должна быть для нас как матч жизни и смерти. Нужно постоянно настраиваться на победу, только через это лежит путь к успеху.
— Многие считают, что «Зениту» в предыдущие два сезона не хватало полностью здорового Малкома. Согласны?
— Я разделяю это мнение. Мне не хватало самого себя, здорового и готового сражаться на сто процентов. Я реалист и понимаю, что за эти два года в «Зените» пока не показал свой максимум. Поэтому одна из главных задач на сезон — избежать повреждений и провести весь год на высоком уровне, чтобы болельщики «Зенита» и все российские любители футбола
— Для многих Лига чемпионов — это еще и шанс заявить о себе и перейти в топ-лигу
— Нет, я совершенно об этом не думаю. Я футболист «Зенита» и думаю только о том, чтобы принести максимум пользы команде. Хочу стать частью истории «Зенита», доказать себе и болельщикам, что я здесь не просто так.
— Вы как-то
В прошлом сезоне Малком провел 25 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи, став во второй раз чемпионом России в составе «Зенита».