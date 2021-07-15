«Зенит» и Nike представили новую форму. Она вдохновлена каналами Петербурга

«Дизайн домашней и выездной формы вдохновлен каналами Санкт-Петербурга, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы. Светло-голубая домашняя футболка с классическим V-образным вырезом украшена смелыми графическими элементами, напоминающими волны на Неве.



Выездная форма выглядит лаконично и современно, а светло-голубые детали выигрышно выделяются на кремовом фоне. Новые домашние и выездные комплекты “Зенита”, в которых будут играть атлеты, а также футболки для болельщиков, изготовлены из 100% полиэстера, произведенного из переработанных пластиковых бутылок. Такой подход позволяет играть на максимуме и при этом свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.



Ни один другой вид спорта не приковывает всеобщее внимание так, как футбол, и это прекрасная возможность внедрять более экологичные решения, чтобы помочь защитить будущее спорта», — говорится в сообщении на официальном сайте сине-бело-голубых.