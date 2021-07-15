«Зенит» и Nike представили новую форму. Она вдохновлена каналами Петербурга
«Зенит» представил новую игровую форму от Nike на предстоящий сезон.
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
«Зенит» представил новую игровую форму от Nike на предстоящий сезон.
«Дизайн домашней и выездной формы вдохновлен каналами
Выездная форма выглядит лаконично и современно, а
Ни один другой вид спорта не приковывает всеобщее внимание так, как футбол, и это прекрасная возможность внедрять более экологичные решения, чтобы помочь защитить будущее спорта», — говорится в сообщении на официальном сайте