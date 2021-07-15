Футболисты ЦСКА в полном составе отказались привиться от коронавируса
Футболисты ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к руководству армейского клуба.
Футболисты ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к руководству армейского клуба.
«Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники», — сказал источник «Чемпионату».
14 июля
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской