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13:30 (мск), источник: Газета.Ру

РФС утвердил список 33 лучших игроков сезона 2020/21

15 июля исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил список 33 лучших игроков сезона-2020/21, а также представил символическую сборную.

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Источник: РИА "Новости"

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»); Илья Лантратов («Химки») Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА); Вячеслав Караваев («Зенит»); Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»); Ведран Чорлука («Локомотив»); Деян Ловрен («Зенит»); Самуэль Жиго («Спартак»); Ярослав Ракицкий («Зенит»); Георгий Джикия («Спартак»); Эрнандес Пабло («Локомотив»); Дуглас Сантос («Зенит»); Илья Самошников («Рубин»); Лукас Айртон («Спартак»).

Полузащитники: Денис Макаров («Рубин»); Малком («Зенит»); Вандерсон («Краснодар»); Кристиан Нобоа («Сочи»); Вильмар Бариос («Зенит»); Вендел («Зенит»); Гжегож Крыховяк («Локомотив»); Никола Влашич (ЦСКА); Магомед Оздоев («Зенит»); Хвича Кварацхелия («Рубин»); Даниил Лесовой («Динамо»); Чидера Эджуке (ЦСКА).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»); Джордже Деспотович («Рубин»); Александр Соболев («Спартак»); Сердар Азмун («Зенит»); Джордан Ларссон («Спартак»); Федор Смолов («Локомотив»).

Во время загрузки произошла ошибка.

В символическую сборную вошли: Дюпин, Фернандес, Чорлука, Ракицкий, Сантос, Кварацхелия, Крыховяк, Нобоа, Макаров, Дзюба, Азмун.

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