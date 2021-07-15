Дюков о лимите: «Идеал — когда его нет. Вопрос обсуждается с правительством»

— Я высказывался не один раз, я противник лимита. В прошлом сезоне мы его донастроили. Эта система более эффективна, чем лимит 6+5. Клубы стали более избирательны, тренерам не нужно считать количество паспортов. Выросло игровое время у молодых россиян, это безусловный плюс.