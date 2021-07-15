Александр Ерохин поддержал продажу пива на российских стадионах
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался в поддержку продажи пива на российских стадионах.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался в поддержку продажи пива на российских стадионах.
«Для меня как для футболиста главное, чтобы болельщики получали удовольствие и положительные эмоции от похода на футбол. При этом на стадионе было безопасно и интересно и взрослым, и детям.
Насколько знаю, во время домашнего чемпионата мира продажа пива была разрешена и никаких массовых инцидентов, дававших повод сомневаться в российских болельщиках, не было", — цитируют Ерохина «Известия».
Ранее появилась информация, что пивоваренная компания Heineken намерена спонсировать Российскую