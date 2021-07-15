Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Футбол. Кубок России
14.07
Лада-Тольятти
Спартак Тй
04
Футбол. Кубок России
14.07
Амкар
Тюмень
П 2:3
22
Футбол. Кубок России
14.07
Саранск
Зенит Пн
10
Футбол. Кубок России
14.07
Знамя Труда
Пересвет
П 3:4
11
Футбол. Кубок России
14.07
Красава
Металлург В
30
Все события
Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
41Олимпийские объекты Токио-2020
16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Ерохин поддержал продажу пива на российских стадионах

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался в поддержку продажи пива на российских стадионах.

Россия
Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Для меня как для футболиста главное, чтобы болельщики получали удовольствие и положительные эмоции от похода на футбол. При этом на стадионе было безопасно и интересно и взрослым, и детям.

​​​​​​​В большинстве других стран пиво на стадионах присутствует, и не вижу ничего плохого, чтобы подобное было у нас.

Насколько знаю, во время домашнего чемпионата мира продажа пива была разрешена и никаких массовых инцидентов, дававших повод сомневаться в российских болельщиках, не было", — цитируют Ерохина «Известия».

Ранее появилась информация, что пивоваренная компания Heineken намерена спонсировать Российскую Премьер-Лигу, если закон о пиве будет принят. Также Heineken значится в проектном документе компании Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для РФС.

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
В РФС определили приоритетного кандидата на пост тренера сборной
В ЦСКА прокомментировали отказ футболистов от вакцинации
В еще одном клубе РПЛ футболисты выступили против вакцинации
Воспитанник «Спартака» вернулся в футбол после пяти лет тюрьмы
Каждый пятый россиянин считает, что отставка Черчесова – ошибка
Исследование: как Россия выступит на Олимпиаде в Токио?
Вопрос о лимите в РПЛ решается на уровне правительства РФ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь