Александр Ерохин поддержал продажу пива на российских стадионах

«Для меня как для футболиста главное, чтобы болельщики получали удовольствие и положительные эмоции от похода на футбол. При этом на стадионе было безопасно и интересно и взрослым, и детям.

​​​​​​​В большинстве других стран пиво на стадионах присутствует, и не вижу ничего плохого, чтобы подобное было у нас.

Насколько знаю, во время домашнего чемпионата мира продажа пива была разрешена и никаких массовых инцидентов, дававших повод сомневаться в российских болельщиках, не было", — цитируют Ерохина «Известия».