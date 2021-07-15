«Локомотив» представил три формы на сезон-2021/2022
Московский «Локомотив» на своём официальном сайте представил новые комплекты игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в следующем сезоне.
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте представил новые комплекты игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в следующем сезоне.
Домашняя и игровая форма традиционно выполнены в красном, зелёном и белом цветах. Третий комплект сделан чёрным с тонкими вертикальными красными полосами в честь памятника Локомотиву Л-3516, которому в этом году исполняется 15 лет. Техническим спонсором железнодорожников является немецкая фирма adidas.
«Локомотив» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице Российской