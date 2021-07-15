«Локомотив» представил три формы на сезон-2021/2022

Домашняя и игровая форма традиционно выполнены в красном, зелёном и белом цветах. Третий комплект сделан чёрным с тонкими вертикальными красными полосами в честь памятника Локомотиву Л-3516, которому в этом году исполняется 15 лет. Техническим спонсором железнодорожников является немецкая фирма adidas.