12 игроков «Урала» отказались прививаться: «Как и сказал Путин, рекомендуем вакцинироваться, но заставлять не имеем права»
Несколько футболистов «Урала» отказались прививаться от коронавируса, сообщил президент клуба Григорий Иванов.
Несколько футболистов «Урала» отказались прививаться от коронавируса, сообщил президент клуба Григорий Иванов.
«Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять
Многие в команде у нас уже вакцинировались, больше 60%: и иностранцы вакцинировались, и те, кто переболел. Пока не вакцинировались те, у кого большие титры антител, кто недавно переболел и прививку им рано делать. Хотим, чтобы вакцинированных людей пускали на стадион. Если я вакцинировался, то у меня должна быть карточка, что я могу ходить и нормальной жизнью жить, и вот это самое главное сейчас», — сказал Иванов.