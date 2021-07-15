Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Футбол. Кубок России
14.07
Лада-Тольятти
Спартак Тй
04
Футбол. Кубок России
14.07
Амкар
Тюмень
П 2:3
22
Футбол. Кубок России
14.07
Саранск
Зенит Пн
10
Футбол. Кубок России
14.07
Знамя Труда
Пересвет
П 3:4
11
Футбол. Кубок России
14.07
Красава
Металлург В
30
Все события
Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
41Олимпийские объекты Токио-2020
15:46 (мск), источник: Sports.Ru

12 игроков «Урала» отказались прививаться: «Как и сказал Путин, рекомендуем вакцинироваться, но заставлять не имеем права»

Несколько футболистов «Урала» отказались прививаться от коронавируса, сообщил президент клуба Григорий Иванов.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права. Кто-то из ребят сразу пошел навстречу, но мы и дальше проводим работу, потому что видим, что творится. Говорим всем, что надо вакцинироваться, у них тоже находятся какие-то свои контраргументы.

Многие в команде у нас уже вакцинировались, больше 60%: и иностранцы вакцинировались, и те, кто переболел. Пока не вакцинировались те, у кого большие титры антител, кто недавно переболел и прививку им рано делать. Хотим, чтобы вакцинированных людей пускали на стадион. Если я вакцинировался, то у меня должна быть карточка, что я могу ходить и нормальной жизнью жить, и вот это самое главное сейчас», — сказал Иванов.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
В РФС определили приоритетного кандидата на пост тренера сборной
В ЦСКА прокомментировали отказ футболистов от вакцинации
Воспитанник «Спартака» вернулся в футбол после пяти лет тюрьмы
Каждый пятый россиянин считает, что отставка Черчесова – ошибка
Исследование: как Россия выступит на Олимпиаде в Токио?
Вопрос о лимите в РПЛ решается на уровне правительства РФ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь