«Спартак» очень доволен календарём РПЛ. Путь к чемпионству открыт?

Мы привыкли, что в «Спартаке» любое недовольство нередко перетекает в поиск заговоров. Но перед стартом этого сезона клуб излучает исключительно лучи добра. Поводов для этого достаточно: новый тренер, уход из совета директоров Заремы Салиховой и приход добродушного Кирилла Клеймёнова. Но дело не только в этом. Опубликованный календарь РПЛ на сезон чётко намекает, что в этот раз составители наделили преференциями не «Зенит», ЦСКА или «Локо», а именно «Спартак». Довольна даже царица Зарема, которая обычно всё критикует. «Нормальный календарь. За первые десять туров нужно уходить в отрыва», — написала она в «Телеграме» пару дней назад. Интересно, что клуб не устроил первый предложенный проект, о чём та же Зарема говорила публично, но потом внесли пару корректировок — и всё стало хорошо.

Теперь поподробнее. В первых шести турах «Спартак» в отличие от других претендентов на чемпионство (условных «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА) не будет проводить матчи с топами. С натяжкой можно выделить только игру в первом туре с «Рубином». А следующие соперники — просто мечта: «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Урал», «Арсенал» и «Сочи» — идеальный вариант для простого вкатывания в сезон без лишних нервов.

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У конкурентов же сразу же начинается бойня. Тот же «Зенит» сыграет 4 из 5 первых матчей на выезде. Считалось, что это связано с заменой газона на стадионе, но, насколько я понимаю, клуб предупредил лигу, что поле — не проблема. И его приведут в порядок уже к первому туру. У Питера и без этого дикий график — «Ростов», «Краснодар», «Локо» и ЦСКА — и всё это за 6 туров. «Локомотив» дополнительно сыграет с ЦСКА и «Динамо». ЦСКА, помимо матчей с «Локо» и «Зенитом», также ждёт матч с «Динамо».

Получается, «Спартак» при оптимальном раскладе может набирать в первых 6 матчах 14−18 очков. И, скорее всего, к 7 туру станет лидером таблицы РПЛ.



Концовка чемпионата тоже благоприятна для красно-белых. Только две с половиной сильные команды в последних 7 матчах — «Рубин» и «Ростов» в 25−26-м турах, а также «Зенит» — в 29-м. Остальные — «Арсенал», «Крылья», «Урал» и финиш с «Химками» — хороший вариант для плавного финиша на первом месте. У соперников не всё так благоприятно. Тот же «Зенит» сыграет с «Краснодаром» и «Локо», помимо скрытого финала со «Спартаком». А ЦСКА ждут встречи с «Динамо», «Краснодаром» и «Ростовом».

Более того, есть ощущение, что красно-белые заранее обозначили методы дозволенного в судействе. Главный тренер Руй Витория сообщил, что не будет молчать, если увидит несправедливость на поле. А значит, любая ошибка будет обсуждаться не менее громко, чем при Доменико Тедеско.



Всё-таки нас ждёт прекрасный сезон. Даже жаль, что 100 лет «Спартаку» исполняется только раз.