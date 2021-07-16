«Локомотив» слишком недооценивают. Приход Рангника делает этот клуб особенным

Особенно внимательный читатель, увидев заголовок, тут же вскинется: «Этот автор только три дня назад писал, почему соглашение с Рангником стало большим разочарованием, а теперь заложил вираж на 180 градусов». Все так и есть. «Переобулся», признаю. Но на то есть основания, речь о которых пойдет ниже.

Пока же скажу: есть ощущение, что «Локомотив» прилично недооценивают, а пресса у него хуже, чем дела обстоят в реальности.

Хотя поводов для критики и недовольства действительно хватает. Кейсы с переездом из Черкизова, уходом главных талантов — Максима Мухина и Никиты Иосифова, презентацией стратегии с целью выиграть Лигу чемпионов явно не добавили вистов «Локомотиву» и настроения болельщикам. Над железнодорожниками сейчас принято посмеиваться.

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Однако перечисленные минусы — лишь одна сторона медали. И непосредственно команды касаются только в части ухода двух молодых игроков. Мухин — это, конечно, потеря, а ведь не продлили еще соглашение с Владиславом Игнатьевым и Эдером, закончил карьеру Ведран Чорлука. Состав ослаб, что не может не беспокоить главного тренера Марко Николича. О кадровом дефиците он говорил прямым текстом в интервью «СЭ».

Но до закрытия трансферного окна еще далеко, так что новички наверняка будут. Скажем, по моей информации, могучего, но стареющего Чорлуку может заменить бывший партнер по сборной Хорватии 25-летний Тим Едвай из «Байера». Потеря — Мухин, зато окончательно должен вернуться в строй Дмитрий Баринов, у которого прошлый сезон выпал из-за разрыва крестообразной связки. Плюс возможны другие новички. Так что состав может стать даже сильнее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CROMZ_thti1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CROMZ_thti1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CROMZ_thti1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не будем забывать, что если брать время руководства Плутника — Леонченко, то «Локомотив» набрал весной больше всех очков, взлетев с восьмой строчки на третью. И выдав 11-матчевую победную серию! Попутно взяв трофей — Кубок России.

Что Николич — тренер сильный, мы и без того догадывались. Но для результата надо, чтобы и в клубе была здоровая атмосфера. Судя по весенним успехам, Плутнику и Леонченко, в отличие от Василия Кикнадзе, удалось как минимум не мешать. А в чем-то и помогать: защитник Пабло — очевидный успех.

Впрочем, перечисленные минусы и плюсы — вполне обычная, я бы даже сказал, рутинная история. А повод для оптимизма — приглашение на пост руководителя по спорту Ральфа Рангника. В день объявления о назначении я действительно отнесся к информации скептически, поскольку до этого говорилось, что немец станет спортивным директором. А он остудил пыл заявлением, что для него «Локомотив» — это первый клиент созданного им агентства. Первый — значит, будут и еще. При этом Рангник станет работать удаленно. Подумалось, что это некая ширма, громкое имя, витрина, а реальные дела будут делать другие люди. Тот же Леонченко с Александром Самедовым или Томас Цорн.

Однако мои немецкие знакомые из мира футбола чуть позже горячо убеждали, что Рангник не станет исполнять роль свадебного генерала: «Если Ральф взялся за это дело, то можешь не сомневаться — он будет утверждать каждую кандидатуру. Это сто процентов. У него мышь не проскочит».

Что ж, с его опытом построения футбольной империи «Ред Булла» («Лейпциг», «Зальцбург» и т. д. ) это действительно может стать прорывом для РПЛ. Уровень экспертизы у немца высочайший, как и знакомств в мире футбола. Под имя Рангника и футболистов куда проще приглашать. К тому же стоит полагать, что клуб не станет переплачивать и брать откровенных «пассажиров».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRMPuxSBHHz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRMPuxSBHHz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRMPuxSBHHz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Согласен с оценкой и Кевин Кураньи, который сказал мне: «Лучшее, что мог придумать “Локомотив”, — это заключить соглашение с Рангником».

Посмотрим, конечно, как система будет функционировать, не разобьется ли о скалы российской действительности (Роберто Манчини и Унаи Эмери не дадут соврать — у нас тут свой мир), как сработается связка Рангник — Цорн с Леонченко, Самедовым и Николичем. Но когда вертикаль выстроится, она вполне может навести шороху.