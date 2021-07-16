Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.07
Енисей
Кубань
Футбол. Первый дивизион
17.07
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17.07
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17.07
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17.07
Оренбург
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17.07
КАМАЗ
Текстильщик
Все события
Фоторепортажи
41Олимпийские объекты Токио-2020
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
10:42 (мск), источник: Газета.Ру

Агент Барриоса — о «Зените»: Он могущественнее, чем ряд клубов Англии, Германии, Италии

Агент колумбийского полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о финансовом состоянии «Зенита».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Говорю Вильмару, что “Зенит” может быть более могущественным клубом, чем многие команды Англии, Испании, Италии, Германии. В целом Вильмар заслужил все, что с ним происходит в сборной и клубе», — цитирует агента Gol Caracol.

За три сезона в петербургском «Зените» Барриос сыграл 82 матча в разных турнирах, в которых забил два мяча. За 30 матчей майке сборной Колумбии Вильмар не смог отличиться ни разу. По данным Transfermarkt стоимость 27-летнего полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.

По итогам чемпионата России 2020/21 «Зенит» занял первое место в таблице, набрав 65 очков. В минувшем сезоне петербургская команда забила 76 мячей, пропустив при этом 26.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) показал отчетность, в которой показан объем средств, потраченных клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) на футбольных агентов.

 Эфир Соловьева прервали немецкие полицейские
«Ростех» опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя
За расистские оскорбления английских игроков задержаны пятеро
Арбитр Сергей Карасев: Евро — это кайф. Это хороший рок
Спортсмен из Уганды, прибыв на Олимпиаду, пропал без вести
«Локомотив» недооценивают. Приход Рангника делает клуб особенным
Месси записал видео с благодарностью 100-летнему болельщику
«Краснодар» представил новую форму (фото)
Погибший голкипер «Коламбуса» спас беременную жену одноклубника
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь