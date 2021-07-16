Агент Барриоса — о «Зените»: Он могущественнее, чем ряд клубов Англии, Германии, Италии

«Говорю Вильмару, что “Зенит” может быть более могущественным клубом, чем многие команды Англии, Испании, Италии, Германии. В целом Вильмар заслужил все, что с ним происходит в сборной и клубе», — цитирует агента Gol Caracol.

За три сезона в петербургском «Зените» Барриос сыграл 82 матча в разных турнирах, в которых забил два мяча. За 30 матчей майке сборной Колумбии Вильмар не смог отличиться ни разу. По данным Transfermarkt стоимость 27-летнего полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.

По итогам чемпионата России 2020/21 «Зенит» занял первое место в таблице, набрав 65 очков. В минувшем сезоне петербургская команда забила 76 мячей, пропустив при этом 26.