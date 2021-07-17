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11:41 (мск), источник: Sports.Ru

Похоже, ЦСКА отказался прививаться от ковида (и нелепо оправдывается). А как дела в остальных клубах РПЛ?

Проверим-проверим.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Перед началом нового сезона РПЛ неожиданно остро встал вопрос о вакцинации: клубы призывали прививаться уже давно — но в итоге согласились не все. В «Чемпионат» просочился инсайд, что ЦСКА в полном составе отказался: якобы игроки приняли такое решение коллективно.

Армейцы в очень странном формате опровергли эту информацию.

«Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», — заявили в ЦСКА.

Отметим, что за прошлый сезон клуб не сообщил ни об одном случае заражения коронавирусом. Лишь пару раз в заявку подозрительно не попадали игроки — например, Игорь Акинфеев, но его тест называли «сомнительным», а потом как-то забывали уточнить, что в итоге произошло. Антитела же могут появиться только в результате болезни — и держатся они около полугода. То есть если верить заявлению ЦСКА, то 85% игроков переболели в течение последних 6 месяцев.

Тем удивительнее, что для попадания на матчи москвичей в этом сезоне нужно будет иметь QR-код — либо с прививкой, либо с отрицательным ПЦР-тестом.

А что у остальных клубов РПЛ?

«Зенит» — организованно петербуржский клуб не прививался и не заявлял, что будет это делать. В конце июня через ТАСС пресс-служба «Зенита» отметила «высокий уровень сознательности команды и сотрудников».

«Спартак» — московский клуб единственным из топов заявлял, что команда будет привита в полном составе. «Во время собрания все согласились с тем, что это необходимо. Все дали согласие», — говорил медиабосс москвичей Антон Фетисов. Правда, на данный момент привились игроки второй команды и лишь частично — первой.

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«Локомотив» — публично клуб никак не говорил о вакцинации, но известно, что привились Марко Николич и Гжегож Крыховяк. А вот что говорил серб полторы недели назад: «У нас уже практически все ребята сделали прививки. Кто-то еще весной, кто-то вот недавно. И практически у всех есть антитела».

«Рубин» — казанцы заявили, что вся команда дала согласие привиться «Спутником V», и часть футболистов уже прошла первый этап.

Никого не надо [было] уговаривать, все взрослые люди. Все видят, что происходит в мире.
Михаил Бутовский
врач футбольного клуба «Рубин»
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«Сочи» — никакой информации о том, что «Сочи» прививался или планирует, не было. Но у клуба почти нет выбора: в Краснодарском крае вакцинация — почти обязательное мероприятие, без нее просто не пустят играть в футбол.

«Динамо» — централизованно москвичи не прививались. Известно, что «Спутником» вакцинировался Сандро Шварц. Врач «Динамо» Александр Ярдошвили в январе говорил, что «вопрос сложный», а заставлять никого не планируют.

«Химки» — Роман Терюшков с мощными спичами похвалы в адрес «Спутника» («Спутник V» — лучшая вакцина в мире. Даже Владимир Владимирович Путин выбрал препарат «Спутник V») заявлял, что привиться команда планирует 15 июля. Но к утру пятницы клуб никак не сообщил о том, сделали ли игроки прививки.

«Ростов» — Валерий Карпин, некоторые члены его штаба и игроки привились еще в апреле. О новой волне вакцинации клуб не сообщал.

«Краснодар» — публичных заявлений о вакцинации не было ни от клуба, ни от игроков. Хотя тут как и в «Сочи» — очень строгие правила Краснодарского края.

«Ахмат» — клуб заявил, что привились все игроки. И даже показал видео с вакцинации. «Личным примером только», — сказал Андрей Талалаев.

«Урал» — екатеринбургский клуб одним из первых собрался массово вакцинироваться. Григорий Иванов обещал уговорить легионеров привиться «Спутником V». Но, видимо, убедил вакцинироваться не всех — 12 человек отказались.

Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.
Григорий Иванов
президент футбольного клуба «Урала»

«Уфа» — коллективно башкирский клуб не прививался. Но об этом говорил Шамиль Газизов.

Команда соберется 17−18-го числа после Австрии. Будем выбирать время, потому что сразу привиться нельзя — надо какую-то паузу иметь. Будем думать над этим.
Шамиль Газизов
генеральный директор футбольного клуба «Уфа»

«Арсенал» — публично руководство туляков не сообщало о коллективной вакцинации. Игроки тоже об этом не распространялись.

«Крылья Советов» — массовой вакцинации в команде нет, но часть игроков/тренеров прививается.

Мы пока ждем официальную позицию РФС и лиги по этому вопросу, соответственно, будет отталкиваться от них. Пока никто никого не заставляет.
Вадим Андреев
генеральный директор футбольного клуба «Крылья Советов»

«Нижний Новгород» — единственный клуб, который очень подробно показал процесс и почти всех игроков и тренеров. Привились все члены команды, как заявили в «Нижнем», в том числе и главный тренер Александр Кержаков.

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В низших лигах таких примеров больше — от ковида привились и рассказали об этом «Торпедо», «Ротор» и другие клубы.

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