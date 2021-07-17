Похоже, ЦСКА отказался прививаться от ковида (и нелепо оправдывается). А как дела в остальных клубах РПЛ?

Перед началом нового сезона РПЛ неожиданно остро встал вопрос о вакцинации: клубы призывали прививаться уже давно — но в итоге согласились не все. В «Чемпионат» просочился инсайд, что ЦСКА в полном составе отказался: якобы игроки приняли такое решение коллективно.
«Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», — заявили в ЦСКА.
Отметим, что за прошлый сезон клуб не сообщил ни об одном случае заражения коронавирусом. Лишь пару раз в заявку подозрительно не попадали игроки — например, Игорь Акинфеев, но его тест называли «сомнительным», а потом
Тем удивительнее, что для попадания на матчи москвичей в этом сезоне нужно будет иметь
«Зенит» — организованно петербуржский клуб не прививался и не заявлял, что будет это делать. В конце июня через ТАСС
«Спартак» — московский клуб единственным из топов заявлял, что команда будет привита в полном составе. «Во время собрания все согласились с тем, что это необходимо. Все дали согласие», — говорил медиабосс москвичей Антон Фетисов. Правда, на данный момент привились игроки второй команды и лишь частично — первой.
«Локомотив» — публично клуб никак не говорил о вакцинации, но известно, что привились Марко Николич и Гжегож Крыховяк. А вот что говорил серб полторы недели назад: «У нас уже практически все ребята сделали прививки.
«Рубин» — казанцы заявили, что вся команда дала согласие привиться «Спутником V», и часть футболистов уже прошла первый этап.
Никого не надо [было] уговаривать, все взрослые люди. Все видят, что происходит в мире.
«Сочи» — никакой информации о том, что «Сочи» прививался или планирует, не было. Но у клуба почти нет выбора: в Краснодарском крае вакцинация — почти обязательное мероприятие, без нее просто не пустят играть в футбол.
«Динамо» — централизованно москвичи не прививались. Известно, что «Спутником» вакцинировался Сандро Шварц. Врач «Динамо» Александр Ярдошвили в январе говорил, что «вопрос сложный», а заставлять никого не планируют.
«Химки» — Роман Терюшков с мощными спичами похвалы в адрес «Спутника» («Спутник V» — лучшая вакцина в мире. Даже Владимир Владимирович Путин выбрал препарат «Спутник V») заявлял, что привиться команда планирует 15 июля. Но к утру пятницы клуб никак не сообщил о том, сделали ли игроки прививки.
«Ростов» — Валерий Карпин, некоторые члены его штаба и игроки привились еще в апреле. О новой волне вакцинации клуб не сообщал.
«Краснодар» — публичных заявлений о вакцинации не было ни от клуба, ни от игроков. Хотя тут как и в «Сочи» — очень строгие правила Краснодарского края.
«Ахмат» — клуб заявил, что привились все игроки. И даже показал видео с вакцинации. «Личным примером только», — сказал Андрей Талалаев.
«Урал» — екатеринбургский клуб одним из первых собрался массово вакцинироваться. Григорий Иванов обещал уговорить легионеров привиться «Спутником V». Но, видимо, убедил вакцинироваться не всех — 12 человек отказались.
Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять
кого-тоне имеем права.
«Уфа» — коллективно башкирский клуб не прививался. Но об этом говорил Шамиль Газизов.
Команда соберется 17−18-го числа после Австрии. Будем выбирать время, потому что сразу привиться нельзя — надо
какую-топаузу иметь. Будем думать над этим.
«Арсенал» — публично руководство туляков не сообщало о коллективной вакцинации. Игроки тоже об этом не распространялись.
«Крылья Советов» — массовой вакцинации в команде нет, но часть игроков/тренеров прививается.
Мы пока ждем официальную позицию РФС и лиги по этому вопросу, соответственно, будет отталкиваться от них. Пока никто никого не заставляет.
«Нижний Новгород» — единственный клуб, который очень подробно показал процесс и почти всех игроков и тренеров. Привились все члены команды, как заявили в «Нижнем», в том числе и главный тренер Александр Кержаков.
В низших лигах таких примеров больше — от ковида привились и рассказали об этом «Торпедо», «Ротор» и другие клубы.