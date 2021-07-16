Исполком РФС планирует вернуться к обсуждению реформ в конце августа
В четверг исполком Российского футбольного союза на заседании организации изучал этот вопрос.
В четверг исполком Российского футбольного союза на заседании организации изучал этот вопрос.
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) планирует продолжить обсуждение реформ в конце августа — начале сентября. Об этом ТАСС сообщил член исполкома, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.
РФС 13 июля представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube («Хайперкуб»). В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В четверг исполком на заседании изучал этот вопрос.
«Мы вернемся к такому вопросу в конце августа — начале сентября, договорились на эти даты, — сказал Сайманов. — Положительное решение может быть принято, если мы увидим, что нам реально объяснят или мы
«Что касается обсуждения этого вопроса в