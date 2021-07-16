Исполком РФС планирует вернуться к обсуждению реформ в конце августа

РФС 13 июля представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube («Хайперкуб»). В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В четверг исполком на заседании изучал этот вопрос.

«Мы вернемся к такому вопросу в конце августа — начале сентября, договорились на эти даты, — сказал Сайманов. — Положительное решение может быть принято, если мы увидим, что нам реально объяснят или мы что-то изменим. Премьер-лига тоже будет собираться и обсуждать, потому что все было представлено только недавно и толком никто это не изучил. Нас это непосредственно затрагивает, и решение без нас не смогут принять. Заранее мы не изучали, нужно принять консолидированное решение».