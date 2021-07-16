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15:20 (мск), источник: ТАСС

Исполком РФС планирует вернуться к обсуждению реформ в конце августа

В четверг исполком Российского футбольного союза на заседании организации изучал этот вопрос.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) планирует продолжить обсуждение реформ в конце августа — начале сентября. Об этом ТАСС сообщил член исполкома, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

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РФС 13 июля представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube («Хайперкуб»). В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В четверг исполком на заседании изучал этот вопрос.

«Мы вернемся к такому вопросу в конце августа — начале сентября, договорились на эти даты, — сказал Сайманов. — Положительное решение может быть принято, если мы увидим, что нам реально объяснят или мы что-то изменим. Премьер-лига тоже будет собираться и обсуждать, потому что все было представлено только недавно и толком никто это не изучил. Нас это непосредственно затрагивает, и решение без нас не смогут принять. Заранее мы не изучали, нужно принять консолидированное решение».

«Что касается обсуждения этого вопроса в премьер-лиге, то договоримся в ближайшее время провести общее собрание в формате конференц-связи», — добавил он.

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