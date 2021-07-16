Глава Hypercube об РПЛ: Предлагаем отменить лимит и внедрить систему кнута и пряника
Глава Hypercube Питер Ньювенхейс предложил отменить лимит на легионеров в российском футболе.
Глава Hypercube Питер Ньювенхейс предложил отменить лимит на легионеров в российском футболе.
Нидерландской компания проанализировала российский футбол по заказу РФС и спроектировала реформы.
«Предлагаем отменить лимит на легионеров, но предлагаем внедрить систему кнута и пряника.
Те, кто будет развивать молодежь, должны получать за это награду, в том числе денежную. Такая система уже работает в Нидерландах и хорошо себя зарекомендовала.
В то же время должен быть кнут. Те, кто хочет выпускать больше легионеров, должны вносить деньги в централизованный фонд. В этом нет ничего нового.
Наверняка вы слышали, что в ФИФА сейчас введены выплаты солидарности. Если игрок переходит в клуб, то определенный процент денег идет клубу, который его вырастил», — сказал Ньювенхейс.