Глава Hypercube об РПЛ: Предлагаем отменить лимит и внедрить систему кнута и пряника

«Предлагаем отменить лимит на легионеров, но предлагаем внедрить систему кнута и пряника.



Те, кто будет развивать молодежь, должны получать за это награду, в том числе денежную. Такая система уже работает в Нидерландах и хорошо себя зарекомендовала.



В то же время должен быть кнут. Те, кто хочет выпускать больше легионеров, должны вносить деньги в централизованный фонд. В этом нет ничего нового.



Наверняка вы слышали, что в ФИФА сейчас введены выплаты солидарности. Если игрок переходит в клуб, то определенный процент денег идет клубу, который его вырастил», — сказал Ньювенхейс.