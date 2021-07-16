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15:57 (мск), источник: ТАСС

Финал Кубка России по футболу предложили проводить в феврале

Ранее решающие матчи турнира проводили в весенне-летний период.

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Финал Бетсити — Кубка России по футболу после принятия изменений в системе российского футбола может проводиться в феврале.

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Об этом журналистам рассказал руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube («Хайперкуб») Питер Ньювенхейс.

РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube.

«К примеру, финал Кубка России можно провести в Санкт-Петербурге в феврале, это можно устроить, — сказал Ньювенхейс. — Мы обсуждали с “Зенитом” эту тему, они ничего не говорили [против]. Пока окончательного решения нет».

Кубок России проводится с 1992 года. Финалы турнира семь раз проходили в июне, 21 раз — в мае. В июле финал Кубка России проводился один раз — из-за пандемии коронавируса прошлый сезон был приостановлен в марте и доигран в июне-июле.

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