Финал Кубка России по футболу предложили проводить в феврале

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Финал Бетсити — Кубка России по футболу после принятия изменений в системе российского футбола может проводиться в феврале.

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Об этом журналистам рассказал руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube («Хайперкуб») Питер Ньювенхейс.

РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube.

«К примеру, финал Кубка России можно провести в Санкт-Петербурге в феврале, это можно устроить, — сказал Ньювенхейс. — Мы обсуждали с “Зенитом” эту тему, они ничего не говорили [против]. Пока окончательного решения нет».