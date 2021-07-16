Финал Кубка России по футболу предложили проводить в феврале
Ранее решающие матчи турнира проводили в
Ранее решающие матчи турнира проводили в
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Финал Бетсити — Кубка России по футболу после принятия изменений в системе российского футбола может проводиться в феврале.
Об этом журналистам рассказал руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube («Хайперкуб») Питер Ньювенхейс.
РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube.
«К примеру, финал Кубка России можно провести в
Кубок России проводится с 1992 года. Финалы турнира семь раз проходили в июне, 21 раз — в мае. В июле финал Кубка России проводился один раз —