«Рубин» расторг контракт с Зурико Давиташвили

Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды.



Зурико перешёл в «Рубин» в июне 2019 года, сыграл за главную команду казанского клуба 28 матчей, забил два гола. Прошлый сезон Российской Премьер-Лиги провёл в аренде в волгоградском «Роторе», сыграл за команду 20 матчей и не отличился результативными действиями.