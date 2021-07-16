Российскому футболу пообещали миллиарды

Руководитель голландской компании Hypercube, нанятой Российским футбольным союзом (РФС) для разработки вариантов реформирования клубного футбола в России, Питер Ньювенхейс рассказал о предложенных его фирмой вариантах. Господин Ньювенхейс полагает, что наиболее предпочтительным является вариант «Юпитер-16». Его реализация, отметил специалист, помимо усиления спортивной составляющей первенства позволит значительно увеличить доходы команд, а также уменьшить количество договорных матчей.

У вас сейчас 16 клубов, и мы поняли, что уменьшать количество клубов нежелательно — у вас много больших городов. Наиболее желательный вариант — «Юпитер-16» Питер Ньювенхейс

Отметим, что «Юпитер-16» предполагает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) останется 16 клубов. На первом этапе они сыграют по 24 матча по швейцарской системе. По его итогам клубы будут разделены на две группы. Первая, включающая команды, занявшие места с первого по шестое, играет десять матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Клубы, занявшие на первом этапе места с 7-го по 16-е, играют девять матчей друг против друга. По их итогам две сильнейшие команды проводят дополнительный матч за право встретиться с четвертым клубом из первой группы за еще одно место в Лиге конференций.

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«За пять лет ведущие клубы увеличат свои доходы на 33%. Команды категории B — на 25%. Категория С тоже получит дополнительную выгоду», — сказал Питер Ньювенхейс. Hypercube прогнозирует, что доходы клубов категории А за пять лет в общей сложности составят 64 млрд руб., категории B — 25 млрд руб., категории С — 13 млрд руб. В сравнении с текущим форматом РПЛ средняя посещаемость матчей вырастет на 15%, число топ-игр увеличится на 26.

Кроме того, господин Ньювенхейс высказался за отмену лимита на легионеров. «Россия 50 лет входила в семерку лучших футбольных держав Европы, у вас рождается много талантливых детей — остается найти их, помочь им стать профессиональными футболистами, — заявил господин Ньювенхейс.— За молодыми игроками будущее, но легионеры тоже должны быть. Мы видели, что в России были разные ограничения. Лимит по схеме ''8+17'' позволил повысить качество молодых игроков, но уровень игры остальных падал. Мы предлагаем отменить лимит на легионеров».

Напомним, новый формат первенства планируется внедрить с сезона-2022/23. Но решение о том, по какой схеме играть, по словам генерального секретаря РФС Александра Алаева, нужно принять уже до конца сентября.